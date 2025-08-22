神戸市の女性殺害事件で、移送のためJR新神戸駅に到着した谷本将志容疑者＝22日午後11時34分神戸市中央区のマンションで住人の会社員片山恵さん（24）が刺され死亡した事件で、兵庫県警は22日、殺人の疑いで谷本将志容疑者（35）を逮捕した。片山さんを襲った男は現場から逃走し、県警が事件に関与した疑いで谷本容疑者を指名手配。同日、東京都内で警視庁が身柄を確保し、捜査本部のある葺合署に移送された。県警が片山さんが狙