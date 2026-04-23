人騒がせな先生だ。男児性器盗撮、大麻クッキー、トマト泥棒…ナニワ教員の呆れた“多種多様”懲戒処分理由香川県教育委員会は年末年始や土日を除く25日間、無断欠勤したとして、同県丸亀市の公立小の男性教諭（33）を20日、停職6カ月の懲戒処分とした。昨年12月19日、教諭は校長に電話をかけ、「体調不良で遅刻します」と伝えたきり、消息を絶った。夜まで待っても出勤しなかったことから、心配した校長が家族に連絡を取