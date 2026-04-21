セネガルの国民的スポーツ「セネガル相撲」「筋肉海岸」。アフリカ最西端の国・セネガルの首都ダカール近郊に広がる海岸線には、こんな異名がある。この筋肉海岸の砂浜では、ときに筋骨隆々の男たちがかけずり回り、ときにレスリング選手のような組合いに興じ、鍛錬に励んでいる。そんな風景を見て、いつしかそう呼ばれるようになったという。男たちが心血を注ぐ競技の名は「ランプ（格闘技などの意）」。セネガルの共通語の一つで