講談師の神田伯山の独演会が10日、神戸市の神戸朝日ホールで行われた。伯山の独演会といえば、度々携帯問題が取り沙汰されてきた。だが初公演今回の会場では、入場時に「ご入場前に、携帯電話の電源をお切り下さい」という伯山の独演会のためだけのチラシを作成配付すると同時に、電源を切った画面を入場時に一人ひとりに確認する異例の対応が講じられた。 【写真】会場で配付された異例の電源オフチラシ「演者が語る“声