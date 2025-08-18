経験豊富なスペイン代表DFは今夏去就が注目されている。ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、アル・ナスルに所属する31歳のスペイン代表DFアイメリク・ラポルテにセリエAのコモが興味を示しているという。アスレティック・ビルバオの下部組織出身であるラポルテは2012年11月に同クラブでトップチームデビューを果たすと、2018年1月にはマンチェスター・シティに完全移籍。マンCでは公式戦通算180試合に出場するなど数多くのタ