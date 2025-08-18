アル・ナスルのスペイン代表DFラポルテにセリエA行きの可能性浮上 セスク監督率いるコモが獲得に動く
経験豊富なスペイン代表DFは今夏去就が注目されている。
ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、アル・ナスルに所属する31歳のスペイン代表DFアイメリク・ラポルテにセリエAのコモが興味を示しているという。
アスレティック・ビルバオの下部組織出身であるラポルテは2012年11月に同クラブでトップチームデビューを果たすと、2018年1月にはマンチェスター・シティに完全移籍。マンCでは公式戦通算180試合に出場するなど数多くのタイトル獲得にも貢献したが、2023年8月にはサウジアラビアのアル・ナスル移籍で欧州を離れることに。アル・ナスルでも主力として活躍しており、昨季も公式戦30試合に出場して5ゴールと中心選手として躍動した。
経験豊富なラポルテだが、果たしてキャリア初のセリエA行きは実現するのだろうか。
للتاريخ يا لابورت.. ثالث الأهداف النصراوية #النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/NDheLNMmN0— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024