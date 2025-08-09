パワーヒッターとして1000安打を積み上げた大谷翔平photo by Getty Images前編：大谷翔平「メジャー通算1000安打」と「二刀流」の未来像【パワーヒッターを証明する1000安打の内訳】８月６日（日本時間７日）、ドジャースタジアムで行なわれたセントルイス・カージナルス戦は、試合前からスタジアム周辺が普段以上の熱気に包まれていた。この日は、昨年のワールドシリーズ優勝を記念した大谷翔平レプリカリングの配布日だった