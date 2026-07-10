サンディ
『サンディ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月5日
2026年8月3日
-
マハーシャラ・アリがMCU版ブレイドからの離脱を正式に認めた
アリは「作りたかったなら作っていたはず」とマーベルに苦言を呈し
THE RIVER
-
ドジャースがスクーバルを獲得し、球団史上最強の投手陣を形成
2年連続サイ・ヤング賞のスクーバル加入で、米メディアは「野球史上最高の先発ローテ」と報じた
J-CASTニュース
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月27日
-
ライアン・レイノルズがデッドプール姿でコミコンに潜入、ファンと記念撮影
グレーのスーツで正体を隠しファンと記念撮影を楽しんでいたとのこと
THE RIVER
-
元韓国セーブ王のコ・ウソク投手が異物規定違反で出場停止処分
マウンド直前の審判チェックで粘着物質が発見され、10試合の出場停止を受けたという
J-CASTニュース
-
デッドプールのレイノルズがコミコンに乱入し出演を直談判
ライアン・レイノルズ演じるデッドプールが客席からサプライズ登場し会場を沸かせた
オリコンニュース
2026年7月26日
-
ライアン・ゴズリングがMCU版ゴーストライダーに決定、2028年公開へ
ライアン・ゴズリングが念願のゴーストライダー役を射止め、2028年に公開予定
THE RIVER
-
ライアン・ゴズリング主演『ゴーストライダー』が2028年に全米公開決定
ライアン・ゴズリング主演『ゴーストライダー』が2028年に全米公開予定で
オリコンニュース
-
永井豪氏と鳥山明さんが米アイズナー賞の殿堂入りを果たす
永井豪氏と2024年に死去した鳥山明さんが殿堂入りを果たしたと発表された
スポニチアネックス