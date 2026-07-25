ブルワーズ
『ブルワーズ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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ドジャース6連敗、佐々木朗希と山本由伸が連敗ストップの鍵を握る
日刊SPA!
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ドジャースがラッシング離脱で捕手陣に不安、V3達成への道が険しくなる
ラッシング捕手が右ヒジ靱帯損傷で今季中の捕手復帰は絶望的とみられる
東スポWEB
2026年8月4日
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スクバル加入のドジャースも3連覇確率は29%、無敵神話に疑問符
スクバル加入後もワールドシリーズ制覇確率は29.1%にとどまるという
東スポWEB
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ドジャースがスクバルを獲得、NYメディアが逃した悔しさを吐露
NYポストは「メジャー全体が最も恐れていた結末」と報じており注目を集めた
ココカラネクスト
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鈴木誠也が19号2ランを放ち、4年連続20本塁打まであと1発に迫る
初回に3点を先行された場面で逆転の口火を切る一発を放ち快勝に貢献
スポニチアネックス
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ブルワーズの怪物・ミジオロウスキー 今季10度目の2ケタ奪三振
日テレNEWS NNN
2026年8月1日
2026年7月30日
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大谷の投手復帰が不透明な中、ドジャースがスクバル獲得へ動く
大谷は左ヒザと上腕二頭筋の不調でポストシーズン復帰を目標とするという
東スポWEB
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大谷の左ヒザ痛でドジャースがスクバル獲得へ動き出す
大谷翔平の左ヒザ痛による登板離脱でローテーション補強が急務となっているため
東スポWEB