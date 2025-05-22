¤³¤¦¸À¤¦»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸¤¤¿¤Á¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ ÇÓÝõ¤Î»þ¤âÆ±ÍÍ¡£¥¨¥Þ¤¬¥½¥ï¥½¥ï¤·»Ï¤á¤¿¤é¤¹¤°¤ËÃÖ¤¯¾ì½ê¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£ ¾¯¤·¤Ç¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¸À¤¦¤È¤³¤í¤¬°ÂÁ´¡£¤Ç¤â¼þ°Ï¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¤â¤¦Ê¿¤é¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¡£ ¤¿¤À¤·¿Í¤¬¤­¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¾ì½ê¤ØÃÖ¤¯¡£¤³¤ì¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ ¥¢¥ê¥ó¥³¤¬¤¯¤ÃÉÕ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡©Âç¾æÉ×¡¢¥¢¥ê¥ó¥³¤Ï¥³ー¥Òー°û¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¡£ ÃÏÌÌ¤Ï±ø¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡©¤¦¤ó¡¢