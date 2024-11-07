きのう午後、鶴岡市で、道路を横断していた８４歳の女性が乗用車にはねられ背骨を折る大けがをしました。 【写真を見る】道路を横断していた女性(84)が乗用車にはねられ背骨を折る付近に信号機や横断歩道はなし（山形・鶴岡市） 警察によりますと、きのう午後５時前、鶴岡市本町２丁目の市道で、鶴岡市睦町（むつみまち）の今野富美子さん（８４）が道路を横断していたところ、左からきた乗用車にはねられました。 この事故で