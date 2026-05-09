南出メリヤス株式会社(本社：大阪府、以下 NARU FACTORY)は、日本製衣料の国内流通比率が低下し続ける現状を受け、日本のものづくりを支える取り組みとして「#日本製ファッション応援プロジェクト」を2026年3月1日に立ち上げ、多数のコラボレーションを展開しています。





日本製ニット









■「#日本製ファッション応援プロジェクト」コラボ商品

本プロジェクトでは、インフルエンサーやクリエイターが企画段階から参画する共創型のものづくりを通じ、日本製の背景や価値まで含めて発信するコラボ商品を多数展開しています。





インフルエンサーaiとのコラボ(Instagramフォロワー：2.8万)

https://narufactory.shop/view/item/000000004470

https://narufactory.shop/view/item/000000004279





インフルエンサーあさことのコラボ(Instagramフォロワー：9.2万)

https://narufactory.shop/view/item/000000004448

https://narufactory.shop/view/item/000000004392





ファッジフレンド(FUDGE)

momoとのコラボプリントTシャツ(ファッジフォロワー：69.5万)

https://narufactory.shop/view/item/000000004461





イラストレーターむぴーとのコラボ(Instagramフォロワー：10.3万)

プリントTシャツ 6mp-01

https://narufactory.shop/view/item/000000004458









■背景｜日本製衣料の減少という現実

日本製の衣料品の国内流通は現在では約1～2％にまで減少しています。





参照元：令和5年11月10日製造産業局発行

『生活製品課 繊維産業の現状と国内外のサステナビリティをめぐる動向等を踏まえた取組の方向性について』





安価かつ大量生産が可能な海外生産が主流となる中、国内の縫製工場は仕事の確保が難しい状況に直面しています。このままでは、日本国内で服を作る文化そのものが失われてしまう可能性があります。









■NARU FACTORYの取り組み

NARU FACTORYは、1953年の創業以来、大阪・泉州の自社工場で一貫したものづくりを続けてきました。

私たちにとって「日本で服を作ること」は単なる生産活動ではなく、お客様の暮らしに寄り添い、心を豊かにする価値を届けるための根幹です。デザイン・パターン・縫製・検品まで、すべての工程において「見えないところまで、きちんと。」を信条とし、日本製ファクトリーブランドとしての責任を果たし続けています。









■プロジェクト概要

「#日本製ファッション応援プロジェクト」

本プロジェクトは、「日本製の服が好き」という生活者と、「日本の縫製工場を未来へつなぎたい」と願う作り手が、共に発信し、支え合うコミュニティ形成を目的としています。

SNSを通じて、日本製の魅力や気づきを発信することで、「日本製を選ぶ理由」を可視化し、共感の輪を広げていきます。









■参加方法

InstagramなどのSNSにて、以下のハッシュタグを付けて投稿いただくことで、どなたでも参加可能です。





#日本製ファッション応援プロジェクト

#やっぱり日本製の服が好き

#日本の縫製工場を元気にしたい





投稿や応援の声は、全国の縫製工場にとって大きな励みとなります。









■パートナー制度について

本プロジェクトでは、理念に共感し継続的に発信いただける方や、専門的な視点で企画に関わっていただける方を「プロジェクトパートナー」として募集しています。

パートナーには以下のような機会を提供予定です。





・商品企画への参加

・新作商品の先行体験

・展示会への招待

・モニターやアンケートへの参加





作り手と使い手がより近い関係で関われる仕組みを目指しています。









■今後の展望

NARU FACTORYは、トレンドを追うのではなく、日常に寄り添う「心を豊かにする服」を届け続けていきます。

本プロジェクトを通じて、日本の縫製工場が再び憧れの職業として認識される社会を目指し、日本製ファッションの価値を次世代へつないでいきます。









■会社概要

会社名 ： 南出メリヤス株式会社

ブランド名： NARU FACTORY

所在地 ： 大阪府

創業 ： 1953年

事業内容 ： 衣料品の企画・製造・販売(日本製ファクトリーブランド)





創業当時の写真

南出メリヤス株式会社 外観