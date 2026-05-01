開館20周年を迎える杉並公会堂の2026年公演ラインナップをご案内！今回の見どころは？

株式会社京王設備サービス杉並公会堂(C)Ritmo原慎治

杉並公会堂（東京都杉並区・最寄り：JR「荻窪駅」）は1957（昭和32）年に、文化の振興を目的として建設され、46年の間、オーケストラなどのクラシック公演を始め、合唱やジャズなどのコンサート、テレビ収録、式典などに幅広く利用されてきました。 その後、2006年に「光と風のハーモニー」をテーマに洗礼された建築デザイン、そして素晴らしい音響環境を備えたうえで新たに開館されました。

詳細を見る :https://www.suginamikoukaidou.com/about/

杉並公会堂20周年ロゴ

杉並公会堂は、おかげ様をもちまして今年2026年に開館20周年を迎えます。

20周年を迎える今年度は、「20年のありがとう、そして次の感動へ」キャッチコピーとし、クラシックをはじめとしたコンサートや楽しい企画を展開します。

本記事では、当館で企画する主催公演、そして共催公演をご紹介いたします。

日本フィル杉並公会堂シリーズ2026-2027

日本フィルハーモニー交響楽団(C)飯田耕治

当館を本拠地とするプロ・オーケストラ【日本フィルハーモニー交響楽団】の演奏会は、2025年に「杉並定期演奏会」として新たな一歩を踏み出しました。

杉並公会堂開館20周年、そして日本フィル創立70周年という節目を迎える年もあり、出演者やプログラムをより華やかな内容で開催する予定です。

日本屈指のピアニストのコンチェルト

小山実稚恵

(C)Hideki Otsuka

實川風

(C)Taira Tairadate

河村尚子

(C)Marco Borggreve

第81回～第83回の杉並定期演奏会では、小山実稚恵・實川風・河村尚子と、日本屈指のピアニストを迎え、【4大ピアノコンチェルト】としても取り上げられるベートーヴェン、グリーグ、そして日本にとっても馴染みがあり絶大な人気を誇るラフマニノフのピアノ協奏曲をそれぞれ演奏いたします。

各ピアニストと共に出演する指揮者陣は、日本フィル桂冠名誉指揮者・小林研一郎、以前にはミュージックパートナーとして日本フィルとともに音楽を創り上げ、現在も共演を重ねている西本智実、そして今回日本フィルハーモニー交響楽団とは約20年振りの共演となるオッコ・カムが杉並へ登場いたします。

人気曲を組み込んだベストセレクション

公演情報- 日本フィル第81回杉並定期演奏会(https://www.suginamikoukaidou.com/concert/12231/) 革新の壮麗なるピアノコンチェルト～小山実稚恵が奏でるベートーヴェンの輝き (https://www.suginamikoukaidou.com/concert/12231/?utm_source=Web&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=26eventschedule&utm_id=20260501) 【完売御礼】5/10(日)15:00開演出演：小林研一郎（指揮）／小山実稚恵（ピアノ）曲目：ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番、ピアノ協奏曲第5番《皇帝》 他- 日本フィル第82回杉並定期演奏会 魂を焦がすロマン派の傑作(https://www.suginamikoukaidou.com/concert/12232/?utm_source=Web&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=26eventschedule&utm_id=20260501) 【完売御礼】7/5(日)15:00開演出演：西本智実（指揮）／實川風（ピアノ）曲目：グリーグ:ピアノ協奏曲 チャイコフスキー:交響曲第6番《悲愴》 他- 日本フィル第83回杉並定期演奏会 祈りの旋律、大地の鼓動(https://www.suginamikoukaidou.com/concert/12234/?utm_source=Web&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=26eventschedule&utm_id=20260501)9/20(日)15:00開演出演：オッコ・カム（指揮）／河村尚子（ピアノ）曲目：ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ストラヴィンスキー：バレエ音楽《春の祭典》松本宗利音

大江馨

(C)ShigetoImura

広上淳一

(C)Masaaki Tomitori

水野優也

(C)Yuji Ueno

第84回では指揮者・松本宗利音が杉並公会堂に初登場。

ヴァイオリニストの大江馨とともに、30代前半と、音楽家としては若手からより成熟していくタイミングとなる、まさに「これからのクラシック音楽」を担っていくような二人が、クラシックファンには人気の高いメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲、そしてブラームス1番をお贈りする予定です。

第85回ではフレンド・オブ・JPOの広上淳一が登場。杉並公会堂では初めての試みとなる【大河ドラマ】のテーマ曲を取り上げ、それぞれの「革新者たち」のドラマを追っていきます。また、チェリストの水野優也も迎え、水野氏が2025年第76回プラハの春国際音楽コンクールにてアジア人で初・優勝を果たしたチェロ協奏曲も演奏します。

未来へ響く「第九」

公演情報- 日本フィル第84回杉並定期演奏会 若き才能が拓くロマン派、輝く名作二題(https://www.suginamikoukaidou.com/concert/12236/?utm_source=Web&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=26eventschedule&utm_id=20260501)11/26(木)15:00開演出演者：松本宗利音（指揮）／大江馨（ヴァイオリン）曲目：メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ブラームス:交響曲第1番- 日本フィル第85回杉並定期演奏会 大河ドラマ曲ベストセレクション～時代を超える革新者たちの共演(https://www.suginamikoukaidou.com/concert/12236/?utm_source=Web&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=26eventschedule&utm_id=20260501)1/17(日)15:00開演出演者：広上淳一（指揮）／水野優也（チェロ）曲目：ドヴォルジャーク：チェロ協奏曲 大河ドラマテーマ曲特集藤岡幸夫

(C)Shin Yamagishi

安川みく／富岡明子

安川みく(C)CMR-Photography（上）／富岡明子(C)FUKAYAauraY2（下）

宮里直樹／大西宇宙

宮里直樹(C) Yoshinobu Fukaya.aura.Y2（上）／大西宇宙(C)Marco Borggreve（下）

そして、第86回では杉並公会堂でも特別な機会に演奏される【第九】を、元日本フィル正指揮者で、音楽界をリードする人気指揮者・藤岡幸夫を迎えて、注目を集める声楽ソリスト4名、そして東京音楽大学合唱団と共に演奏します。

公演情報- 日本フィル第86回杉並定期演奏会 未来へ響く、20周年の第九(https://www.suginamikoukaidou.com/concert/12237/?utm_source=Web&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=26eventschedule&utm_id=20260501)

3/3(水)15:00開演

出演者：藤岡幸夫（指揮）／安川みく（ソプラノ）／富岡明子（メゾソプラノ）／宮里直樹（テナー）／大西宇宙（バリトン）／東京音楽大学（合唱）

曲目：ベートーヴェン：交響曲第9番《合唱》ほか

杉並公会堂開館20周年記念シリーズ

杉並公会堂開館20周年を記念して、10年越しの出演となるアーティストや楽しい企画、さらに進化を魅せるコンサートなど、バラエティに富んだ公演を厳選しております。

ウィーン少年合唱団(C)lukasbeck

ウィーン少年合唱団

2016年から10年振りとなる出演が叶います。今回はオペラやミュージカル、ポップスと幅広いジャンルを取り上げ、まさに「天使の歌声」といわれる少年たちが彩る音楽をお届けいたします。

ウィーン少年合唱団の国外ツアー100周年という節目でもあることから、今回は今もっとも世界的に活躍する日本人作曲家のひとりである藤倉大氏による、ウィーン少年合唱団のために新しく日本語の歌唱曲が今回のツアーで世界初演されます。

・公演情報

6/5(金)14:00開演 ウィーン少年合唱団(https://www.suginamikoukaidou.com/concert/12336/?utm_source=Web&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=26eventschedule&utm_id=20260501)

出演者：マノロ・カニン（指揮／カペルマイスター）／ウィーン少年合唱団

The 4 Players Tokyo-藤岡幸夫プロデュース 弦楽四重奏団-

BSテレビ東京の番組内で指揮者・藤岡幸夫氏のプロデュースにより誕生した、国内オーケストラの首席奏者による弦楽四重奏団（カルテット）です。毎年秋の恒例となった当館でのコンサートは今回で7回目を迎え、このカルテットの更なる「進化」と「魅力」で音楽へ没入できる濃厚な時間をお届けいたします。

・公演情報

10/19(月)19:00開演 The 4 Players Tokyo-藤岡幸夫プロデュース 弦楽四重奏団-(https://www.suginamikoukaidou.com/concert/12334/?utm_source=Web&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=26eventschedule&utm_id=20260501)

出演者：戸澤哲夫・遠藤香奈子（ヴァイオリン）／中村洋乃理（ヴィオラ）／矢口里菜子（チェロ）／藤岡幸夫（司会）

曲目：ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調《ハープ》Op.74 他

The 4 Players Tokyo(C)hiro.photo／藤岡幸夫(C)ShinYamagishi和田薫（左上）／佐野史郎（右上）／篠崎史紀(C)井村重人（右下）／野々村彩乃（左下）室内楽防衛隊VS特撮音楽 大進撃！

11/3の「ゴジラの日」に開催する特別企画。「ゴジラのテーマ」などを手がけた伊福部昭の弟子にあたる和田薫、特撮の大ファンでもしられる俳優・佐野史郎、「まろ」の愛称で親しまれ、日本を代表するヴァイオリニストの一人でもある篠崎史紀、そして、Youtubeチャンネル10万人以上登録者数を誇る、今注目のソプラノ歌手である野々村彩乃、そのほか日本の音楽界を牽引しているようなメンバーで、過去にも 「伊福部昭音楽祭」を開催したことのある杉並公会堂で300曲以上の楽曲を世に出した「伊福部昭」の特撮音楽をトークと共にお届けします。

・公演情報

11/3（火・祝）14:00開演 昭和101年メモリアル 室内楽防衛隊VS特撮音楽 大進撃！(https://www.suginamikoukaidou.com/concert/12337/?utm_source=Web&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=26eventschedule&utm_id=20260501)

出演者：和田薫（編曲・司会）／佐野史郎（司会・トーク）／篠崎史紀（ヴァイオリン）／野々村彩乃（ソプラノ） 他

ウィーン＝ベルリン ブラスクィンテット

オーケストラの世界最高峰ともいえるウィーン・フィルとベルリン・フィルの金管楽器奏者で主力メンバーである5名で結成された夢の金管アンサンブルです。クリスマス・スペシャルプログラムをお届け予定。当日はコンサート前に、一般の金管楽器奏者を募り、まさにスターといえるメンバーたちによるワークショップも実施する予定です。（後日発表予定）

・公演情報

12/11(金)19:00開演 ウィーン＝ベルリン ブラスクインテット (https://www.suginamikoukaidou.com/concert/12338/?utm_source=Web&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=26eventschedule&utm_id=20260501)

出演者：ウィーン＝ベルリン ブラスクィンテット

ウィーン＝ベルリン ブラスクィンテット(C)今田徹也澤田知可子（上）／中西圭三（下）澤田知可子＆中西圭三

「会いたい」などのヒット曲でも知られ、10周年の出演振りとなる澤田知可子、そして「 Choo Choo Train」や「ぼよよん行進曲」のヒット曲を生み出した中西圭三の最強タッグでお贈りするジョイントコンサートとなります。二人のヒット曲はもちろんのこと、洋楽やディズニー音楽のデュエットなど、幅広い名曲をお楽しみいただけます。

・公演情報

2/20(土)16:00開演 澤田知可子＆中西圭三 SPECIAL STAGE♪素敵な歌の世界♪(https://www.suginamikoukaidou.com/concert/12339/?utm_source=Web&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=26eventschedule&utm_id=20260501)

出演者：澤田知可子／中西圭三

曲目：会いたい／恋人と呼ばせて／Choo Choo Train／Woman

他

26年度杉並公会堂 主催・共催公演 :https://www.suginamikoukaidou.com/12209/?utm_source=Web&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=26eventschedule&utm_id=2026050126年度 杉並公会堂主催・共催 公演ラインナップ詳細についてはこちらからご確認ください。

【本件に関するお問合せ】

杉並公会堂チケットセンター

03-5347-4450（11:00～18:00／休館日や臨時休業を除く）