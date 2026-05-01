「キャリア迷子」はなぜ生まれるのか？

株式会社NEWONE

エンゲージメント向上を軸とした組織開発・人材育成コンサルティング支援を通して“推せる職場づくり”を進める株式会社NEWONE（本社：東京都港区 代表取締役：上林 周平、https://new-one.co.jp/(https://new-one.co.jp/) 以下、NEWONE）は、2026年5月20日（水）11時より、NEWONE TALK Vol.11として、「キャリア迷子をなくす会社 ―キャリアの見える化で組織はどう変わるか」をテーマにしたセッションを開催します。 ゲストには、花王グループカスタマーマーケティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員中尾 良雄：https://www.kao.co.jp/employment/kcmk/sales/company11/outline/(https://www.kao.co.jp/employment/kcmk/sales/company11/outline/) 以下、花王グループカスタマーマーケティング ）執行役員 人財開発部門 統括 上田 茂実氏をお迎えします。

本セミナーでは、“キャリアの見える化”を軸に個人と組織をつなぐ取り組みを進めてきた上田氏の実践をもと、具体的に紐解きます。

開催背景

近年、人的資本経営への注目が高まる中で、「キャリア自律」の推進は多くの企業にとって重要なテーマとなっています。

一方で、若手社員からは「将来のキャリアが見えない」、管理職からは「どのようにキャリア支援をすべきか分からない」といった声が増えており、キャリアをめぐる課題は年々複雑化しています。



こうした背景には、制度や機会は整備されつつあるものの、個人の意思や選択と、組織としての方向性が十分につながっていないという構造的な課題があります。

その結果、主体的にキャリアを描くことが難しくなり、「キャリア迷子」とも言える状態を生み出しています。 今求められているのは、キャリアを自己責任に委ねることではありません。

個人が自らのキャリアを捉えられる状態をつくりながら、組織としても適切に支援していくことです。

その鍵となるのが、「キャリアの見える化」です。

本セミナーでは、実際に“キャリアの見える化”を軸に取り組みを進めてきた企業の実践をもとに、キャリア支援のあり方と組織変革のヒントを探ります。

こんな方におすすめ：

・キャリア自律を推進したいが、具体的な打ち手や設計に悩んでいる方

・キャリア施策を導入したものの、現場でうまく機能していないと感じている方

・個人のキャリア支援と組織としての人材配置を、どう両立すべきか悩んでいる方

・制度設計にとどまらず、「対話」を軸にした人材開発・組織づくりに関心のある方

セミナー概要

・タイトル：【NEWONE TALK Vol.11】キャリア迷子をなくす会社 ―キャリアの見える化で組織はどう変わるか

・開催日: 2026年5月20日（水）

・時間: 11:00 ～12:00

・形式: オンライン（Zoom）

・参加費: 無料

・お申込みURL：https://new-one.co.jp/seminar/newonetalk-11/

・当日のスケジュール：

11:00～11:05 オープニング 株式会社NEWONE 代表取締役社長 上林周平

11:05～11:25 講演 花王グループカスタマーマーケティング株式会社

執行役員 人財開発部門 統括 上田 茂実

11:25～11:55 パネルディスカッション

花王グループカスタマーマーケティング株式会社

執行役員 人財開発部門 統括 上田 茂実

株式会社NEWONE 代表取締役社長 上林 周平

MC：法政大学 キャリアデザイン学部 教授 田中 研之輔

11:55～12:00 クロージング

※内容は変更になる場合もございますので予めご了承ください

今後の展開

「NEWONE TALK」は、“はたらく”の常識が揺らぐ今、人的資本経営・キャリア開発・エンゲージメント、組織文化など、企業の最前線で問われるテーマに迫る対話型セミナーとして、今後も定期開催を予定しています。

今後もNEWONEは、多様な実践知をつなぎながら、

“NEW ONE＝新しい視点・新しい自分・新しい組織” に出会える場として、

働く人と組織の未来に役立つ知見を発信していきます。

登壇者紹介

上田 茂実氏花王グループカスタマーマーケティング株式会社執行役員 人財開発部門 統括

1990年花王株式会社入社。

その後営業、マーケティングを経て、現在花王グループカスタマーマーケティング(株)で人事を担当。

事業と人財の両面から組織を見てきた実践型人事。

人事責任者・執行役員として7年間、人財開発やキャリア施策、ウェルビーイング・健康経営、コンプライアンスを統括し、経営と現場をつなぐ変革を推進。

近年は「キャリアの見える化」に取り組み、社員の自律的なキャリア形成を支援。

キャリアコンサルティングを自ら実践しながら、対話を重視した人財育成・組織づくりを行っている。

キャリアコンサルタント技能士２級

田中 研之輔氏法政大学 キャリアデザイン学部 教授一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事

UC. Berkeley元客員研究員 University of Melbourne元客員研究員

日本学術振興会特別研究員SPD 東京大学 ／ 博士：社会学。 一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。 専門はキャリア論、組織論。社外取締役・社外顧問を29社歴任。 個人投資家。

著書25冊。『辞める研修 辞めない研修-新人育成の組織エスノグラフィー』 『先生は教えてくれない就活のトリセツ』『ルポ不法移民』『丼家の経営』 『都市に刻む軌跡』『走らないトヨタ』、訳書に『ボディ＆ソウル』『ストリートのコード』など。

ソフトバンクアカデミア外部一期生。専門社会調査士。

新刊『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本論』。

最新刊に『ビジトレ－今日から始めるミドルシニアのキャリア開発』

日経ビジネス 日経STYLE他メディア多数連載 プログラム開発・新規事業開発を得意とする。

株式会社NEWONE代表取締役社長 上林 周平

大阪大学人間科学部卒業。 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。官公庁向けのBPRコンサルティング、独立行政法人の民営化戦略立案、 大規模システム開発・導入プロジェクトなどに従事。

2002年、シェイク入社。企業研修事業の立ち上げを実施。商品開発責任者として、 新入社員～管理職までの研修プログラム開発やファシリテーションを実施。

2015年より、株式会社シェイク代表取締役に就任。

前年含め3年連続過去最高売上・最高益を達成。

2017年9月、これからの働き方をリードすることを目的に、 エンゲージメントを高める支援を行う株式会社NEWONEを設立。

米国CCE.Inc.認定 キャリアカウンセラー

書籍：「人的資本の活かしかた 組織を変えるリーダーの教科書(https://www.amazon.co.jp/dp/477621217X/)」を2022年7月にアスコムより出版

書籍：『組織の未来は「従業員体験」で変わる(https://www.amazon.co.jp/dp/4862763367)』を2024年6月に英治出版より出版

書籍：「部下の心を動かすリーダーがやっていること(https://www.amazon.co.jp/%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%BF%83%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8-%E4%B8%8A%E6%9E%97-%E5%91%A8%E5%B9%B3/dp/4776214539/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2RC4BSYPRB1UA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WVrUet1xn4a-G46jAU3gQqradiU5EEieiA1g1fEsnzv-l_BQjK9EwJMQZ_RlMU2o.CyfINt-N8wRM9P4cgXY_UPng4rXKAcIxk1kve5KQX5o&dib_tag=se&keywords=%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3&qid=1766455313&s=books&sprefix=%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3%2Cstripbooks%2C153&sr=1-1)」を2026年1月にアスコムより出版

株式会社NEWONE 会社概要

「他にはない、新しい（new one）価値を生み出す」を社名に掲げ、エンゲージメントをテーマに、「個人の意識変革」と「関係性の向上」を中心とした企業向けコンサルティング、組織開発・人材育成を提供。人的資本経営が企業にとって重要な課題となっている昨今、社員が自発的に仕事にのめり込む、熱中していく状態、好循環なエンゲージメントサイクルで生み出す職場「推せる職場」づくりを通して、Softbank、カゴメ、三菱地所ホームをはじめ、多数の企業様の支援している。

・所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4－7 虎ノ門36森ビル9階

・設立日：2017年9月1日

・代表者：上林周平

・事業内容：コンサルティング、企業研修・組織開発等

・URL：https://new-one.co.jp/

【本件に関する企業様からのお問い合わせ先】

https://new-one.co.jp/contact/