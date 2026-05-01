株式会社know-why

株式会社know-why（本社：大阪府、代表：守時 龍太朗）は、政治を志す人材を対象とした実践型教育プログラム「政治家育成スクール」(https://politician-school.jp)を2026年5月より開講いたします。



本スクールは、「職業政治家を文化にする」というミッションのもと、政治を特別なものではなく“誰もが目指せるキャリアの一つ”として確立することを目的としています。



■ミッション



「職業政治家を文化にする」



政治家は一部の特別な人間だけがなるものではなく、


・実力で選ばれる


・継続的に成長する


・社会に価値を提供し続ける



“職業”であるべきだと私たちは考えています。



本スクールは、政治家を「再現性のあるキャリア」として確立し、挑戦する人材を増やすことで、日本社会の意思決定の質を高めていきます。




■開校の背景



現代の政治においては、志だけではなく、


・戦略思考


・資金調達力


・発信力


・組織構築力



といったビジネススキルが不可欠です。



しかし、それらを体系的に学べる環境は極めて限られており、


多くの人が「やり方が分からない」という理由で挑戦を諦めています。



本スクールはこの構造的課題を解決し、


“本気で社会を変えたい人が、現実的に勝てる状態をつくる”ために設立されました。




■スクールの特徴



１. 実践に特化した育成プログラム



・街頭演説トレーニング


・討論／スピーチ指導


・政策設計ワーク


・選挙シミュレーション



２. 資金調達・支援者獲得ノウハウ



・支援者の作り方


・資金調達戦略


・スポンサー設計


・人脈構築



３. SNS・ブランディング戦略



・X（旧Twitter）／TikTok運用


・バズ設計


・影響力の作り方


・炎上リスク管理



４. 少人数制・徹底個別指導



短期間で“戦える人材”へ引き上げる設計




■対象者



・政治家を目指している方


・選挙への出馬を検討している方


・社会課題に対して強い問題意識を持つ方


・影響力を持ちたい経営者／起業家




■プログラム概要



・期間：3ヶ月～6ヶ月


・形式：オンライン＋オフライン


・内容：講義／実践演習／個別コンサル


・定員：年10名限定




■今後の展望



本スクールでは教育だけでなく、


出馬支援・選挙サポート・当選後の活動支援まで一貫して提供予定です。



将来的には全国へ展開し、


「政治家というキャリアが当たり前に選ばれる社会」


の実現を目指します。




■代表コメント



「政治家を“特別な存在”のままにしていては、社会は変わりません。


私たちは、政治家を


“再現性のある職業”として確立し、


挑戦する人を増やすことが必要だと考えています。


本スクールを通じて、


本気で社会を変えたい人が、正しく勝てる仕組みをつくっていきます。」




■会社概要



大阪府大阪市中央区本町4-7-4


本町グラマシー304


株式会社know-why


代表取締役　守時 龍太朗



■お問い合わせ



担当：守時 龍太朗


Mail：info@know-why.co.jp