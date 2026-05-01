次世代のリーダーを輩出へ、実践型「政治家育成スクール」開校
株式会社know-why（本社：大阪府、代表：守時 龍太朗）は、政治を志す人材を対象とした実践型教育プログラム「政治家育成スクール」(https://politician-school.jp)を2026年5月より開講いたします。
本スクールは、「職業政治家を文化にする」というミッションのもと、政治を特別なものではなく“誰もが目指せるキャリアの一つ”として確立することを目的としています。
■ミッション
「職業政治家を文化にする」
政治家は一部の特別な人間だけがなるものではなく、
・実力で選ばれる
・継続的に成長する
・社会に価値を提供し続ける
“職業”であるべきだと私たちは考えています。
本スクールは、政治家を「再現性のあるキャリア」として確立し、挑戦する人材を増やすことで、日本社会の意思決定の質を高めていきます。
■開校の背景
現代の政治においては、志だけではなく、
・戦略思考
・資金調達力
・発信力
・組織構築力
といったビジネススキルが不可欠です。
しかし、それらを体系的に学べる環境は極めて限られており、
多くの人が「やり方が分からない」という理由で挑戦を諦めています。
本スクールはこの構造的課題を解決し、
“本気で社会を変えたい人が、現実的に勝てる状態をつくる”ために設立されました。
■スクールの特徴
１. 実践に特化した育成プログラム
・街頭演説トレーニング
・討論／スピーチ指導
・政策設計ワーク
・選挙シミュレーション
２. 資金調達・支援者獲得ノウハウ
・支援者の作り方
・資金調達戦略
・スポンサー設計
・人脈構築
３. SNS・ブランディング戦略
・X（旧Twitter）／TikTok運用
・バズ設計
・影響力の作り方
・炎上リスク管理
４. 少人数制・徹底個別指導
短期間で“戦える人材”へ引き上げる設計
■対象者
・政治家を目指している方
・選挙への出馬を検討している方
・社会課題に対して強い問題意識を持つ方
・影響力を持ちたい経営者／起業家
■プログラム概要
・期間：3ヶ月～6ヶ月
・形式：オンライン＋オフライン
・内容：講義／実践演習／個別コンサル
・定員：年10名限定
■今後の展望
本スクールでは教育だけでなく、
出馬支援・選挙サポート・当選後の活動支援まで一貫して提供予定です。
将来的には全国へ展開し、
「政治家というキャリアが当たり前に選ばれる社会」
の実現を目指します。
■代表コメント
「政治家を“特別な存在”のままにしていては、社会は変わりません。
私たちは、政治家を
“再現性のある職業”として確立し、
挑戦する人を増やすことが必要だと考えています。
本スクールを通じて、
本気で社会を変えたい人が、正しく勝てる仕組みをつくっていきます。」
■会社概要
大阪府大阪市中央区本町4-7-4
本町グラマシー304
株式会社know-why
代表取締役 守時 龍太朗
■お問い合わせ
担当：守時 龍太朗
Mail：info@know-why.co.jp