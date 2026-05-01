株式会社know-why

株式会社know-why（本社：大阪府、代表：守時 龍太朗）は、政治を志す人材を対象とした実践型教育プログラム「政治家育成スクール」(https://politician-school.jp)を2026年5月より開講いたします。

本スクールは、「職業政治家を文化にする」というミッションのもと、政治を特別なものではなく“誰もが目指せるキャリアの一つ”として確立することを目的としています。

■ミッション

「職業政治家を文化にする」

政治家は一部の特別な人間だけがなるものではなく、

・実力で選ばれる

・継続的に成長する

・社会に価値を提供し続ける

“職業”であるべきだと私たちは考えています。

本スクールは、政治家を「再現性のあるキャリア」として確立し、挑戦する人材を増やすことで、日本社会の意思決定の質を高めていきます。

■開校の背景

現代の政治においては、志だけではなく、

・戦略思考

・資金調達力

・発信力

・組織構築力

といったビジネススキルが不可欠です。

しかし、それらを体系的に学べる環境は極めて限られており、

多くの人が「やり方が分からない」という理由で挑戦を諦めています。

本スクールはこの構造的課題を解決し、

“本気で社会を変えたい人が、現実的に勝てる状態をつくる”ために設立されました。

■スクールの特徴

１. 実践に特化した育成プログラム

・街頭演説トレーニング

・討論／スピーチ指導

・政策設計ワーク

・選挙シミュレーション

２. 資金調達・支援者獲得ノウハウ

・支援者の作り方

・資金調達戦略

・スポンサー設計

・人脈構築

３. SNS・ブランディング戦略

・X（旧Twitter）／TikTok運用

・バズ設計

・影響力の作り方

・炎上リスク管理

４. 少人数制・徹底個別指導

短期間で“戦える人材”へ引き上げる設計

■対象者

・政治家を目指している方

・選挙への出馬を検討している方

・社会課題に対して強い問題意識を持つ方

・影響力を持ちたい経営者／起業家

■プログラム概要

・期間：3ヶ月～6ヶ月

・形式：オンライン＋オフライン

・内容：講義／実践演習／個別コンサル

・定員：年10名限定

■今後の展望

本スクールでは教育だけでなく、

出馬支援・選挙サポート・当選後の活動支援まで一貫して提供予定です。

将来的には全国へ展開し、

「政治家というキャリアが当たり前に選ばれる社会」

の実現を目指します。

■代表コメント

「政治家を“特別な存在”のままにしていては、社会は変わりません。

私たちは、政治家を

“再現性のある職業”として確立し、

挑戦する人を増やすことが必要だと考えています。

本スクールを通じて、

本気で社会を変えたい人が、正しく勝てる仕組みをつくっていきます。」

■会社概要

大阪府大阪市中央区本町4-7-4

本町グラマシー304

株式会社know-why

代表取締役 守時 龍太朗

■お問い合わせ

担当：守時 龍太朗

Mail：info@know-why.co.jp