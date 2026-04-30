富士産業株式会社が、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」に協賛！

富士産業株式会社

全国の医療機関や介護・福祉施設、学校、社員食堂などで食事サービスを提供する富士産業株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中村 仁彦）は、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（以下「MAJ2026」）にプロジェクトパートナーとして協賛いたします。

『MUSIC AWARDS JAPAN』は2025年より開催され、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。第２回目となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、6月13日（土）にGrand Ceremonyを開催する国際的なアワードです。

富士産業株式会社は、医療機関や高齢者施設の利用者さまへ「喫食者の身内のつもりになった」サービスを追及してまいりました。食事の満足度は味や見た目だけでなく、お一人おひとりの体調や治療の影響、その場の雰囲気や、心の動きによっても大きく左右されます。その影響は日々の生活に欠かせない栄養素の摂取にも及びます。だからこそ、私たちは“おいしい食事を完食”していただくことを大切に、日々の食事提供に取り組んでいます。

そこで当社は、人の心を前向きにし、場に一体感をもたらす「音楽」の力に着目し、今回の協賛を通じて「食」×「音楽」がもたらす新たな価値の可能性を探求します。

富士産業は『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のイベントを通じて、食と音楽が交わる中で生まれる新たな縁を紡いでまいります。

■「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」について

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞で2026年6月13日（日）に表彰式が開催されます。

2026年6月5日（金）～13日（土）はアワード開催ウィークとして、さまざまなアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースも開催。お台場エリア「青海」を中心に、音楽シーンを熱く盛り上げるイベントです。

▶MUSIC AWARDS JAPAN 2026について：https://www.musicawardsjapan.com/

■ 「仁饗の香 赤坂」について

富士産業が運営する2025年12月に東京・赤坂にオープンしたレストラン。フレンチと和食を融合させた“和フレンチ”をコンセプトに、旬の食材を活かし、日本の四季を表現した創作料理を提供しています。落ち着いた空間の中で、五感で味わう食体験を通じて上質なひとときをお楽しみいただけます。

▶仁饗の香 赤坂について：https://foodnexusjapan.my.canva.site/jinkyou-akasaka

■ 富士産業株式会社について

富士産業株式会社は、1972年の設立以来、医療・介護・福祉施設を中心に、全国で食事サービスを展開しています。安全・安心でおいしい食事の提供を通じて、人々の健康と豊かな生活を支えています。

▶富士産業株式会社について：https://fuji-i.com/(https://fuji-i.com/?utm_source=release&utm_medium=qrcode&utm_campaign=20260430)