「自分の体験を思い出す」「気持ちを代弁してもらえた」の声、多数！コドモエCOMICS『父の逝きざま 末期ガンの父を自宅で看取るまで』（うつみさえ） 4/30発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、コドモエCOMICS『父の逝きざま 末期ガンの父を自宅で看取るまで』（うつみさえ）を4月30日（木）に発売します。

末期ガンの父を自宅で看取るまでを描いた、注目の漫画家うつみさえの実録エッセイ

コドモエCOMICS『父の逝きざま 末期ガンの父を自宅で看取るまで』（うつみさえ／著 白泉社）書影

「もしもし？ さえ？」

「お父さんな、ガンやて」



外出中に受けた母の電話から、父を看取る旅が始まった……。

漫画家・うつみさえが描く、家族で過ごした最後の日々。



手の打ちようのない末期ガン。自宅での介護。残りわずかな時間に娘としてやったこと、父にお願いされたこと。「死」を目前にしたときの家族それぞれの思い。……そして、旅立ちの時から葬儀まで。



「大切な人の死は、悲しみや絶望だけじゃない」



連載中から「自分の体験を思い出す」「後悔する気持ちが救われた」「いつか来る日のイメージができた」など、大きな反響を呼んだ作品。

巻末に、専門家に取材したオリジナル記事「大切な人を看取るということ」も収録。

コミックス紹介『父の逝きざま 末期ガンの父を自宅で看取るまで』(https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/78223/)

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■著者名： うつみさえ

■ISBNコード：9784592733300

■シリーズ名：コドモエCOMICS

■定価：1430円（本体1300円＋税10%）

■発売日：2026.4.30

kodomoe webで続きが読めます！１～７話まで公開中

父の逝きざま(https://kodomoe.net/serial/chichinoikizama/#google_vignette)

https://kodomoe.net/serial/chichinoikizama/#google_vignette

著者プロフィール うつみさえ

漫画家。1982年兵庫県生まれ。京都精華大学芸術学部卒。ライター、PR会社勤務などを経て「第１回 kodomoe マママンガ賞」期待賞を受賞し、デビュー。kodomoe web連載作品に「大きくなってく娘と私」「令和JKをわかりたい！」など。著作に『メイクもファッションも迷子になってない？ 40代からのキレイのつくりかた』（白泉社）。

Instagram： @th.e.96135(https://www.instagram.com/th.e.96135/)

X： @sae96135(https://x.com/sae96135)

★著者取材★ お気軽に白泉社・広報までお問い合わせください

mail:kouhou@hakusensha.co.jp

既刊コミックス＆kodomoe web連載

メイクもファッションも迷子になってない？ ４０代からのキレイのつくりかた

■著者名： うつみさえ

■ISBNコード：9784592733164

■シリーズ名：コドモエCOMICS

■定価：1430円（本体1300円＋税10%）

■発売日：2023.11.1

見た目がパッとしなくなったのは年齢のせいじゃない！40代マンガ家のうつみさえさんが、メイク、ファッション、下着、メガネ、写真写り、姿勢をテーマに、人気スタイリストやヘアメイクアップアーティスト、カメラマンなど６人の美のプロフェッショナルに取材。年齢を重ねてもキレイをつくる方法を体験・レポートしたコミックエッセイ。大人気ウェブ連載の書籍化！

https://www.hakusensha.co.jp/booklist/69299/

令和ＪＫをわかりたい！(https://kodomoe.net/serial/rewajk/)

昭和・平成生まれの親にとって、令和を生きるJKの行動は謎だらけ。でも、批判するよりわかりたい！ できればちょっと、かじってもみたい！

https://kodomoe.net/serial/rewajk/

コドモエCOMICS

「親子時間」をもっと楽しみたいママへ贈る子育て情報誌「kodomoe(コドモエ)」から生まれたコミックスレーベル。連載の続きは、kodomoe webでもご覧になれます。

「kodomoe(コドモエ)」(奇数月7日発売／発行：白泉社) https://kodomoe.net/(https://kodomoe.net/)

「kodomoe webのマンガ・イラストエッセイ」https://kodomoe.net/comic/

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など