飲料・コーヒーフレーバーシロップの市場の成長分析と動向予測レポート2026-2032 【GlobalInfoResearch】
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「飲料・コーヒーフレーバーシロップの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、飲料・コーヒーフレーバーシロップ市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1188618/drink---coffee-flavoring-syrup
はじめに：飲料・コーヒーフレーバーシロップ市場の成長背景
飲料・コーヒーフレーバーシロップとは、コーヒーやカクテル、その他のドリンクに風味を付加するための濃縮液体です。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、チョコレートなど多様なフレーバーが存在し、個人の嗜好に応じた飲料のカスタマイズを可能にします。ホットドリンク・コールドドリンクの両方に対応可能であり、カフェ、レストラン、さらには一般家庭のキッチンでも広く活用されています。
近年のスペシャルティコーヒーブームやホームカフェ文化の定着を背景に、当市場は顕著な拡大局面を迎えています。本稿では、最新の市場分析に基づき、地域別・製品別の発展傾向と、長期的な業界見通しを解説します。
市場分析：フレーバーシロップの需要を牽引する3つの要因
第一に、消費者体験の個別化です。従来の「一杯のコーヒー」から、「自分だけの一杯」へと価値観がシフトしています。これにより、シロップメーカーは従来のクラシックフレーバーに加え、フルーツ系・フローラル系など、より創造的なラインナップを拡充しています。
第二に、チャネルの多様化です。従来のスーパーマーケットに加え、専門店やオンライン販売のチャネルが急成長。特にInstagramやTikTokなどのSNSで「映えるドリンク」としてシロップが紹介されるケースが増加し、需要を大きく押し上げています。
第三に、低糖質・健康志向への対応です。Jordan's Skinny Syrupsに代表されるシュガーフリー・低カロリーシロップの需要が拡大しており、これが新たな発展傾向として注目されています。
主要企業の市場シェアと競争環境
飲料・コーヒーフレーバーシロップ市場の主要企業には、以下のグローバルブランドが含まれます。
Monin、Torani、DaVinci Gourmet、Giffard、1883 Maison Routin、Jordan's Skinny Syrups、Amoretti、Maison Ponthier、Routin 1883、Hollander Chocolate、Sweetbird、Finest Call、Liber & Co.、Real Syrups (Real Infused Exotics)、Stasero、Fee Brothers、Tate & Lyle
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、競争環境の変化を明らかにしています。特に注目すべきは、プレミアムブランドとヘルシー志向ブランドの二極化です。従来のMoninやToraniに加え、健康配慮型のJordan's Skinny Syrupsや、オーガニック・天然原料に特化したAmorettiなどの台頭が顕著です。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「飲料・コーヒーフレーバーシロップの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、飲料・コーヒーフレーバーシロップ市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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はじめに：飲料・コーヒーフレーバーシロップ市場の成長背景
飲料・コーヒーフレーバーシロップとは、コーヒーやカクテル、その他のドリンクに風味を付加するための濃縮液体です。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、チョコレートなど多様なフレーバーが存在し、個人の嗜好に応じた飲料のカスタマイズを可能にします。ホットドリンク・コールドドリンクの両方に対応可能であり、カフェ、レストラン、さらには一般家庭のキッチンでも広く活用されています。
近年のスペシャルティコーヒーブームやホームカフェ文化の定着を背景に、当市場は顕著な拡大局面を迎えています。本稿では、最新の市場分析に基づき、地域別・製品別の発展傾向と、長期的な業界見通しを解説します。
市場分析：フレーバーシロップの需要を牽引する3つの要因
第一に、消費者体験の個別化です。従来の「一杯のコーヒー」から、「自分だけの一杯」へと価値観がシフトしています。これにより、シロップメーカーは従来のクラシックフレーバーに加え、フルーツ系・フローラル系など、より創造的なラインナップを拡充しています。
第二に、チャネルの多様化です。従来のスーパーマーケットに加え、専門店やオンライン販売のチャネルが急成長。特にInstagramやTikTokなどのSNSで「映えるドリンク」としてシロップが紹介されるケースが増加し、需要を大きく押し上げています。
第三に、低糖質・健康志向への対応です。Jordan's Skinny Syrupsに代表されるシュガーフリー・低カロリーシロップの需要が拡大しており、これが新たな発展傾向として注目されています。
主要企業の市場シェアと競争環境
飲料・コーヒーフレーバーシロップ市場の主要企業には、以下のグローバルブランドが含まれます。
Monin、Torani、DaVinci Gourmet、Giffard、1883 Maison Routin、Jordan's Skinny Syrups、Amoretti、Maison Ponthier、Routin 1883、Hollander Chocolate、Sweetbird、Finest Call、Liber & Co.、Real Syrups (Real Infused Exotics)、Stasero、Fee Brothers、Tate & Lyle
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、競争環境の変化を明らかにしています。特に注目すべきは、プレミアムブランドとヘルシー志向ブランドの二極化です。従来のMoninやToraniに加え、健康配慮型のJordan's Skinny Syrupsや、オーガニック・天然原料に特化したAmorettiなどの台頭が顕著です。