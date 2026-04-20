ゲーム内音声広告「AdMel」、「どアニメ宣言！JOYSOUND」プロモーションに導入。スマホゲームへの没入中に新たな接点を創出

株式会社AdMel

株式会社AdMel（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：高橋桃花）は、USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシングが展開するJOYSOUNDのアニメファン向けプロジェクト「どアニメ宣言！JOYSOUND」において、スマートフォンゲーム内音声広告「AdMel（アドメル）」を活用したプロモーションを実施いたしました。

活用の背景と取り組み

JOYSOUNDが推進する「どアニメ宣言！JOYSOUND」は、「アニメカラオケ」のラインアップ拡充や、最新のアニメ・ゲームソングの配信情報、各種キャンペーン情報を集約した、アニメファン必見のプロジェクトです。

本施策では、アニメやゲームとの親和性が高い「スマホゲームユーザー」に対し、彼らが最もリラックスしてコンテンツに没入している“ながら時間”に直接アプローチすることを目的としました。従来の動画広告のようにプレイを中断させるのではなく、ゲームの世界観に溶け込む音声広告を活用することで、ブランドへの好意的な認知形成を目指しています。

音声のプロ集団、オトナル制作による音声クリエイティブのこだわり

今回の音声CM制作は、デジタル音声広告の知見を豊富に持つ株式会社オトナルが担当。

アニメファンの熱量に寄り添い、耳に残るキャッチーな構成で「どアニメ宣言！JOYSOUND」のワクワク感を表現しました。

AdMelの「音で質感を伝える」特性を活かし、ユーザーがゲームの手を止めることなく、自然と最新のカラオケ情報やアニメソングの配信状況を想起できるような、心地よい聴取体験を追求しています。

どアニメ宣言！JOYSOUND

JOYSOUNDが「アニメ・ゲーム」を愛するすべての人に贈る特設ページです。

アニメカラオケ： 圧倒的な映像数で楽しむアニメカラオケ情報。

最新配信情報： 話題の新作アニメ主題歌やゲームソングのリリース情報。

キャンペーン情報： 豪華賞品が当たる歌唱キャンペーンなどの最新トピックス。

公式特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/anime

AdMel 企業概要

AdMelは、ユーザー体験を最優先に考えた新しい広告の形を提供しています。

ゲームやアプリの体験を邪魔しない「ノンディスタービング広告」により、広告を「邪魔なもの」から「新しい発見」へと変え、消費者、広告主、アプリの三者にとって価値あるコミュニケーションインフラの構築を目指しています 。

会社名：株式会社AdMel（アドメル）

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：代表取締役CEO 高橋桃花

URL：https://admel.jp/