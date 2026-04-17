『モッズクリニックー×レースアンバサダ』新メンバー3名を迎えて2026年シーズンが始動。施術の様子をYouTubeにて順次公開。脂肪吸引・注入で日本一美しいレースアンバサダーを目指す挑戦、2年目へ。
2025年シーズンの振り返り
2025年シーズンは、「日本一美しいスタイルを持つレースアンバサダーチームを目指す」をコンセプトに本企画がスタート。脂肪吸引・注入による体型変化のビフォーアフター、ダウンタイムのリアルな様子、そしてレースアンバサダーとしてのデビューまでを追ったドキュメンタリー動画は好評を博し、美容医療に関心を持つ幅広い層からご支持をいただきました。
2026年シーズンについて
脂肪吸引で日本一美ボディになるレースクイーン2026：メインビジュアル
好評を受け、2026年も新たに3名のメンバーを迎え、活動を本格始動いたします。
モッズクリニックで脂肪吸引を受けた3名が『日本一美ボディのレースクイーンチーム』を結成し、国内最高峰のレースを盛り上げていきます。
現在、各メンバーの施術が進行中です。施術からダウンタイムの経過、そしてレースアンバサダーとしての活動まで、それぞれの挑戦をドキュメンタリー形式で追い、公式YouTubeチャンネルにて順次公開予定です。
2026年4月11日には、メンバー決定を告げるシーズン開幕動画「脂肪吸引で日本一の美ボディを目指すレースクイーンが決定！eps.0」を公開いたしました。
▼2026年シーズン開幕動画（eps.0）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cA0N6tWx4cQ ]
▼最新情報・動画はこちら（特設ページ）
https://www.mods-clinic.com/race-ambassador/
▼企画公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/modslipo_rq/
TikTok：https://www.tiktok.com/@mods_racing_girls
2026年メンバー紹介
悠 Yu
悠 Yu
RIZINガール2025としても活躍の注目のモデル。
本企画を通じてさらなる美ボディの実現を目指す。
Instagram：https://www.instagram.com/yuu.model/
X：https://x.com/0903yuuu
優希つづは Tsuzuha Yuki
優希つづは Tsuzuha Yuki
グラビアアイドルとして活躍しながらスーパーGTレースクイーンとしても精力的に活動。本企画でさらなる高みを目指す。
Instagram：https://www.instagram.com/y_candoit/
X：https://x.com/youcandoidesu
TikTok：https://www.tiktok.com/@y_candoit
緒方 咲 Saki Ogata
緒方 咲 Saki Ogata
「グラドル摩天楼」の異名を持つグラビアアイドル。
身長168cm・股下85cmの抜群のスタイルを持ちながら、本企画でさらなる美ボディを目指す。
Instagram：https://www.instagram.com/chaaansaki/
X：https://x.com/sakichi1007
TikTok：https://www.tiktok.com/@saki.ogata
脂肪吸引・注入の施術について
▼副作用・リスク
術後の痛みや腫れ、内出血、むくみ、拘縮（皮膚のツッパリ感）など
▼料金例（税込）
頬・顎下：各\275,000
二の腕・肩：各\275,000
上腹部・下腹部・側腹部：各\275,000
腰部：\286,000
お尻：\330,000
太もも内側・外側・前面：各\275,000
膝・ふくらはぎ・足首：各\275,000
※保険適用外の自由診療です。
※本プロジェクトは特別企画のため、参加者様から施術費用を頂戴しておりません。
クリニック情報
▼モッズクリニック東京院
所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座2-5-11 V88ビルディング6-7F
診療時間：10:00～19:00（年中無休・完全予約制）
お問合せ窓口：0120-900-524
メール：info@mods-clinic.com
▼モッズクリニック大阪院
所在地：〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地1-4-12 桜橋プラザビル10F
診療時間：10:00～19:00（完全予約制）
お問合せ窓口：0120-920-416
メール：osaka@mods-clinic.com
▼モッズクリニック名古屋院
所在地：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-7-30 名駅東ビル7F
診療時間：10:00～19:00（年中無休・完全予約制）
お問合せ窓口：0120-976-740
メール：nagoya@mods-clinic.com
▼モッズクリニック福岡院
所在地：〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-2-1 J-PARK中州ビル4F
診療時間：10:00～19:00（年中無休・完全予約制）
お問合せ窓口：0120-092-070
メール：fukuoka@mods-clinic.com
▼公式HP／公式SNS
HP：https://www.mods-clinic.com/
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