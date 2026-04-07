TikTokライブコマース「燕チャンネル」で日本初上陸「Relove」が高反響。約10分で850個・売上400万円を突破

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」において、2026年3月17日(火)、日本初上陸となる台湾発のフェムケアブランド「Relove(リラブ)」のライブ配信を実施しました。本配信では、約10分で約850点を完売し、売上高約400万円を記録。配信開始直後から注文が集中し、短時間で高い販売実績を創出しました。

■実績概要

- 販売商品：デリケートゾーンクレンジングジェル、ランジェリーウォッシュ- 販売数量：約850個（2商品の合計）- 売上総額：約400万円（合計）- 配信日：2026年3月17日(火) / 約10分

■「Relove(リラブ)」販売アイテムの特徴

今回大きな反響を呼んだのは、台湾発のフェムケア専門ブランド「Relove」が提唱する「毎日を、もっと心地よく、美しく」という理念を体現した2つのシグネチャーアイテムです。

専門ブランドならではの知見に基づき、肌へのやさしさと機能性を両立した設計が、感度の高い視聴者のニーズと合致しました。

1．デリケートゾーンクレンジングジェル（弱酸性・美容液成分配合）

美容液成分で洗うという発想のデリケートゾーン専用ジェル。弱酸性の繊細な泡がニオイや不快感の原因にアプローチし、洗うたびに潤いを与え、健やかな状態へ導きます。

2． ランジェリーウォッシュ（下着専用・植物由来酵素配合）

植物由来の酵素を配合した下着専用の中性洗剤。経血やおりもの汚れにアプローチしながら、繊細な素材をやさしく洗い上げ、型崩れを防ぎます。

■ヒットの背景：ライブコマースによる「悩み」の解消

(左) デリケートゾーンクレンジングジェル / (右) ランジェリーウォッシュ

デリケートゾーンケアは、身近でありながらも相談しづらい領域です。

本配信では、日本初上陸という話題性に加え、ライブコマースならではの双方向コミュニケーションを活用。視聴者からのリアルタイムな質問に対し、成分や使用方法、具体的な使用シーンを丁寧に解説しました。

その結果、視聴者の不安や疑問がその場で解消され、納得感の高い購買体験へとつながり、短時間での高い購買転換を実現しました。

今後も当社は、ユーザーのライフスタイルに寄り添った高付加価値商品の提案と、ライブコマースを通じた新たな購買体験の創出に取り組んでまいります。

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を創出しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで、多岐にわたるジャンルで高感度なライフスタイルを提案。特に、昨今注力しているのが、TikTok Shopの枠組みを活用した「地方再生プロジェクト」です。宮城県や三重県、北海道といった日本各地の自治体・地元企業と連携し、現地から特産品の魅力をダイレクトに発信。2日間で売上4,000万円超を記録するなど、ライブコマースを通じた新たな地域活性化モデルの構築を目指しています。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年2月までの4ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位(V4)を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo