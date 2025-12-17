こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行 金融経済教育の一環として、第20回全国高校生金融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」インターネット大会を主催
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、金融経済教育の一環として、2025年12月13日(土)に開催された第20回全国高校生金融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」インターネット大会（以下、本大会）を主催いたしましたことをお知らせいたします。
本大会は、認定NPO法人 金融知力普及協会（本社：東京都中央区、理事長：金子 昌資、以下「金融知力普及協会」）が開催する、第20回全国高校生金融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」の地方大会に位置づけられており、今回が14回目の開催となります。
住信SBIネット銀行は、本大会の継続的な主催を通じ、多くの高校生の皆さまにとっての金融経済について学ぶきっかけづくりに貢献してまいります。
協賛概要および開催結果
https://digitalpr.jp/table_img/2617/124954/124954_web_1.png
今年も70チーム、140名の高校生のみなさまにご参加いただき、熱戦が繰り広げられました。
本大会の優勝チームは、2026年2月に開催される全国大会にインターネット大会代表として出場します。
住信SBIネット銀行は、金融経済教育をサステナビリティ重点項目の主な取組みの一つとして位置づけ、取り組んでおります。お客さまの様々なライフステージに寄り添い、引き続き幅広い学びの機会を提供することで、次世代を担う人材の育成を後押ししてまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
