ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¥·¥«¥ó¥È¼°½ü¼¾µ¡»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Î1²¯4,160ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2033Ç¯¤Ë¤Ï2²¯1,780ËüÊÆ¥É¥ë¤ËµÞ³ÈÂç¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨4.9%¤ÎÍ½Â¬
ÊÆ¹ñ¥Ç¥·¥«¥ó¥È¼°½ü¼¾µ¡»Ô¾ì¤Î³µÍ×¤ÈÀ®Ä¹µ°Æ»
ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¥·¥«¥ó¥È¼°½ü¼¾µ¡»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë1²¯4,160ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï2²¯1,780ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë4.9%¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¶õµ¤¼Á¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¡¢¾¦¶È¡¦»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³Æþ³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ïº£¸å10Ç¯´Ö¤ÇÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äã²¹¡¦Äã¼¾ÅÙ´Ä¶²¼¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¿åÊ¬¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥·¥«¥ó¥È¼°½ü¼¾µ¡¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑÅÓ¡¢¿©ÉÊÊÝ´É¡¢°åÌôÉÊ¡¢¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¥¤Þ¤ì¤ëÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éå¿©¤ä¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤®¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤¿´Ä¶²¼¤ÇÀ½ÉÊ¤Î´°Á´À¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÂ¥¿ÊÍ×°ø¤Èµ¡²ñ
ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¥·¥«¥ó¥È¼°½ü¼¾µ¡»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©¶È»ÜÀß¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Êµ¡´ï¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¡¢À½Â¤¹©Äø¤òºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¼¾ÅÙÀ©¸æ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ò¹¯¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ä½»Âð½êÍ¼Ô¤Ï¡¢¥«¥Ó¤ä¼¼Æâ¶õµ¤±øÀ÷¤È¤¤¤Ã¤¿¼¾µ¤´ØÏ¢¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âÅÙ¤Ê½ü¼¾¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ê¥¨¥ÍÀß·×¡¢¾®·¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢IoTÂÐ±þ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥·¥«¥ó¥È¼°½ü¼¾µ¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ»½Ñ¿ÊÊâ¤Ï¡¢»Ô¾ì¥×¥ìー¥äー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ª¤è¤ÓÌ±´Ö»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¼¼Æâ¶õµ¤¼Á¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¶¯²½¤â¡¢¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¥Ç¥·¥«¥ó¥È¼°½ü¼¾µ¡»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È
¥Õ¥¡¥¤¥»¥ó¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¥Ö¥é¥¤¥¨¥¢
¥³¥ó¥Ç¥¢¡¦¥°¥ëー¥×
¥à¥ó¥¿ー¥¹
¥¢¥°¥ì¥³
¥Ñー¥«ー¡¦¥Ï¥Í¥Õ¥£¥ó¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¥¯¥¤¥ó¥·ー¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー
À¾Éôµ»¸¦
¥¼¥Æ¥Ã¥¯¥¹
¥¢¥È¥é¥¹¥³¥×¥³AB
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×´ë¶È
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó³µÍ×
À½ÉÊÊÌ
¥Ýー¥¿¥Ö¥ë·¿
¸ÇÄê·¿¡¿¿øÃÖ·¿
ÍÑÅÓÊÌ
²½³Ø
¥¨¥Í¥ë¥®ー
EV¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀ½Â¤
È¯ÅÅ½ê¡¦É÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó
·úÀß
¿©ÉÊ¡¦°åÌôÉÊ
¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹
¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ
¹©¶ÈÍÑ
¾¦¶ÈÍÑ
¤½¤ÎÂ¾
ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¤È»Ô¾ìÆ°¸þ
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀ¾Éô¤äÅì³¤´ß¤Ê¤É¡¢¹©¶È½¸ÀÑÃÏ¤Ç¥Ç¥·¥«¥ó¥È¼°½ü¼¾µ¡¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤È¼¾ÅÙ´ØÏ¢¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·úÀß³èÆ°¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢ÎäÂ¢»ÜÀß¤ÎµÞÁý¤â»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¡¢µ»½Ñ³«È¯¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥·¥«¥ó¥È½ü¼¾µ¡¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ËÅê»ñ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¤³¤ÎµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ÍèÅ¸Ë¾¤ÈÀïÎ¬ÅªÄó¸À
ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¥·¥«¥ó¥È½ü¼¾µ¡»Ô¾ì¤Ï¡¢2033Ç¯¤Þ¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨4.9%¤ÇÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î´ë¶È¤Ï¡¢»Ô¾ì¿»Æ©¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À½ÉÊ¤Îº¹ÊÌ²½¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¸ÜµÒ¶µ°é¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬ÅªÄó·È¤È³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤Ï¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î½ÅÍ×¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
