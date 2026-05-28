「２年間で３つのタイトル」パレス鎌田大地がトロフィーにキス。視線は次なる舞台へ「もうすぐ、また大きな大会が控えている」
またも、カップ戦で栄冠を掴んだ。
昨季のFAカップを制しているクリスタル・パレスは、昨年８月のコミュニティ・シールドでも勝者に。そして現地５月27日に行なわれたカンファレンスリーグ決勝では、スペインのラージョ・バジェカーノを１−０で下し、クラブ史上初の欧州カップ戦の優勝を果たした。
ラージョ戦後、パレスの鎌田大地はインスタグラムを更新。トロフィーにキスする写真などを公開し、「２年間で３つのタイトル。これは悪くないよね」と綴る。
またＸでも同じく「２年間で３つのタイトル」と記し、「もうすぐ、また大きな大会が控えている」と続ける。
この投稿には「感動をありがとうございます」「凄すぎる」「ワールドカップでの活躍も期待しています」「おめでとう 代表でも期待してる！」「ワールドカップ頼みます」といった声があがっている。
北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンでも重要戦力の鎌田。大舞台での活躍に注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パレス鎌田大地、トロフィーにキス。２年間で３つ目のタイトル！
昨季のFAカップを制しているクリスタル・パレスは、昨年８月のコミュニティ・シールドでも勝者に。そして現地５月27日に行なわれたカンファレンスリーグ決勝では、スペインのラージョ・バジェカーノを１−０で下し、クラブ史上初の欧州カップ戦の優勝を果たした。
ラージョ戦後、パレスの鎌田大地はインスタグラムを更新。トロフィーにキスする写真などを公開し、「２年間で３つのタイトル。これは悪くないよね」と綴る。
またＸでも同じく「２年間で３つのタイトル」と記し、「もうすぐ、また大きな大会が控えている」と続ける。
この投稿には「感動をありがとうございます」「凄すぎる」「ワールドカップでの活躍も期待しています」「おめでとう 代表でも期待してる！」「ワールドカップ頼みます」といった声があがっている。
北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンでも重要戦力の鎌田。大舞台での活躍に注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パレス鎌田大地、トロフィーにキス。２年間で３つ目のタイトル！