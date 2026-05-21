テレビ司会者は、いまや視聴率と同時に“炎上耐性”でも評価される時代。一つの失言がSNSで切り取られ、瞬く間に拡散する。ゲストの暴走をうまくさばくか、自ら火種をまくか。同じ司会でも、そこで手腕は天と地ほどに違って見える。

【結果一覧】「続けてほしい！」司会者ランキングTOP10

10代から80代の男女1000人に聞いた「続けてほしい」情報・報道番組の司会者は誰か。

10位 南原清隆／『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）

お昼の情報バラエティーの中核を担うナンチャン。人を傷つけない明るさが武器？

「人を貶すコメントがなく、見ていて元気と尊敬の念を抱く」（48歳・女性）、「司会者の中でいちばん嫌みがなくて、まだ許せる人」（59歳・男性）。“不快感のなさ”が10位入りの最大の理由だった。

9位 桝太一／『真相報道 バンキシャ！』（日本テレビ系）

元日テレアナの知性派。「伝え方が的確でわかりやすい」（57歳・女性）、「話し方が非常にわかりやすく、知的であると感じる」（21歳・男性）。研究者としての顔も持つ落ち着きが、幅広い世代から支持された。

8位 大越健介／『報道ステーション』（テレビ朝日系）

NHK出身の大越氏は、'22年から同番組メインキャスターに。「発言の中に自身の意志を感じられる」（82歳・女性）、「忖度しない姿勢」（66歳・女性）、「大越さんが担当されるようになってから、報道ステーションの格が上がった」（57歳・女性）。好評の一方、「やめてほしい」側にもランクインしている。

7位 上田晋也／『上田晋也のサンデーQ』（TBS系）

長きにわたって日曜昼の顔だった『アッコにおまかせ！』の後継、4月スタートの新情報番組を担当。

「ツッコミがとてもいいから」（58歳・男性）、「堅くない楽しい番組になる」（58歳・女性）、「司会ぶりはうまい人なので悪くはないかと思いました」（53歳・女性）。新番組への期待感が票に。

6位 有働由美子／『有働Times』（テレビ朝日系）

元NHKのベテラン女性アナ。「冷静な発言もするが硬すぎずユーモアもある」（44歳・女性）、「人間味あふれる解説は唯一無二」（57歳・女性）、「フリートークの際に、人間力が出る」（51歳・男性）。硬軟自在が人気の理由に。

5位 ビートたけし／『ビートたけしのTVタックル』（テレビ朝日系）

政治・社会問題を斬る討論バラエティーの総合司会を30年以上。

「忖度しない感じがいい」（61歳・女性）、「テレビ局の言いなりにならない発言がある」（50歳・女性）、「言いたいことをハッキリと言ってくれる」（57歳・男性）。“歯に衣着せぬ”姿勢が高評価だ。ただ、大御所は「やめてほしい」側も上位にランクイン。評価が完全に二分している。

4位 川島明／『ラヴィット！』（TBS系）

朝の情報番組としてスタート当初は“朝からバラエティー”に批判の声も多かった同番組。それを朝の人気番組に押し上げた立役者だ。

「朝から幸せな気持ちになる」（35歳・女性）、「ツッコミが的確で、芸人をゲストとして出演させてもうまくまとめられる」（18歳・女性）、「時事ネタを一切やらず、番組の明るいイメージと一致している」（45歳・男性）、「朝のワイドショーに革命を起こした!」（53歳・女性）。やはり特に若い世代の支持が際立った。

3位 水卜麻美／『ZIP！』（日本テレビ系）

日テレの看板アナ。とにかく多かった意見が“元気”。

「いつも朝早くから元気で癒される」（55歳・女性）、「明るく元気でこちらまで気分が良くなる」（43歳・女性）、「明るく親しみやすいキャラクターで、朝の番組にふさわしい安心感がある」（19歳・女性）、「普段は親しみやすいが、きちんとニュースのときは切り替えられる」（59歳・女性）。

堂々の1位は、男性アナウンサーの“二大巨頭”ともいえる2人が票を分け合った。

1位（同率）羽鳥慎一／『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）

まずは元日テレ、現フリーアナウンサーの羽鳥。

「番組出演者の不適切な発言があっても実にうまくさばき、切り抜けている」（74歳・男性）、「ゲストがヒートアップしたりしても落ち着いて公平にうまくまとめる」（57歳・女性）、「冷静で論点をずらさない中立としての司会」（18歳・女性）、「自己主張しすぎず、ユーモアがあって、取りまとめがうまい」（75歳・女性）。

1位（同率）安住紳一郎／『THE TIME，』『情報7daysニュースキャスター』（共にTBS系）

平日朝と土曜夜の二刀流をこなすTBSの看板アナ。

「アナウンサーにはあまりいないキャラクター」（49歳・女性）、「視聴者に寄り添った落ち着いた進行ができる一方で、必要な場面ではきちんと厳しい視点も持っている。朝の情報番組でも重たいニュース番組でも自然体で見られる」（52歳・男性）、「ベテランアナウンサーらしく言葉選びも的確だし、その縛りの中でしっかりとむちゃなことも言えて場が明るくなる」（54歳・男性）。

ちなみに「続けてほしい」ランキングで1位の安住紳一郎は、「やめてほしい」では驚異の1票のみ。同率1位の羽鳥慎一も15票だった。“嫌われない”ということが、いかに難しく、そしていかに尊いか─。