【960人が実践】切り込みで感動するほどきれいに！「グレープフルーツのむき方」

薄皮をむくストレスが解消

グレープフルーツは甘ずっぱさが特徴ですが、薄皮があって食べにくいと感じる人も。できるだけ薄皮を避けたいですが、むく作業はかなり大変ですよね。でも、ある工夫をすれば、誰でもきれいに実を取り出せます。

今回ご紹介するレシピはこちらです。



実をばらさずにむくことがポイント

1. ナイフで十字に切り込みを入れて外皮をむきます。内側の白い部分も丁寧にはがしましょう。





2. 実をつぶさないように注意しながら、やさしく半分に割ります。房に分けず半分に割るのがポイント。その後、ナイフで薄皮の中心から端にかけて切り込みを入れます。





3. 実と薄皮の間に親指を入れ、もう片方の親指全体でやさしくはがしていきます。ゆっくりはがせば、きれいにとれるはず。次の実も、ばらさずにそのまま切り込みを入れてはがしていきましょう。





こんなにきれいにできたのは初めて！と、つくれぽでも大好評

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「今までで一番きれいにむけた！」「むくのは難しいと思ってたのにこんなに簡単なんて！」など、今まで皮むきに苦労していた人から驚きの声が届いています。





白い部分まできれいにむく、房ごとではなく半分に分ける、薄皮の切り込みは端から端まできれいに入れる、実をつぶさないようにやさしくはがす……これらのポイントを実践するだけで、苦い部分のないグレープフルーツを味わうことができます。

ほかにも不知火（しらぬい）や甘平（かんぺい）、八朔（はっさく）などの柑橘類に活用できます。

グレープフルーツをきれいにむいて食べることができる裏ワザ、誰かに教えてあげてくださいね。

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