「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」「一生 使える知識やマナーが学べる 」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。本記事では、その中から親が教えておくべきおやくそくを紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

老人ホームの職員さんが感じること

「やっぱり、“ありがとう”を言ってくれる人には、自然と何かしてあげたくなるんですよね」

老人ホームで働いている知人が、こんな話をしていた。

その方は、介護士として長年働いている。

毎日、多くの利用者さんのお世話をしているそうだ。

食事を運ぶ。着替えを手伝う。車椅子を押す。

夜中に何度も呼ばれることもある。

当然だが、職員はどの利用者にも平等に接する。態度を変えることはない。

だが、それでも、人間なので“気持ち”は動くという。

ある90歳の女性の利用者さんは、何かを手伝ったあとに、「ありがとうね」と笑顔で必ず言ってくれるそうだ。

一方で、やってもらうことが当たり前になり、一言もない人もいる。

すると不思議なことに、前者の利用者さんには、職員たちも自然と声をかけたくなるという。

「寒くないですか？」

「今日ちょっと顔色いいですね」

「この前お話されてたテレビ、見ましたよ」

もちろん、仕事として必要なケアは全員に行う。

でも、“ありがとう”を言ってくれる人には、そこに少しずつ温かいやり取りが増えていくのだという。

その知人は、こう言っていた。

「結局、人って、“自分を大切にしてくれる人”を大切にしたくなるんですよね」

「ありがとう」という言葉には、感謝を伝えるだけではなく、「あなたのしてくれたことを、ちゃんと受け取っていますよ」というメッセージを伝える意味もある。

「感謝をきちんと伝える」というのは、人との関係をより良いものにする、一生使える習慣なのだ。

「ありがとう」の気持ちを伝えよう

だからこそ、子どものうちに「感謝を人に伝える習慣」を身につけておきたい。

小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを学べる本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「ありがとうの気持ちを伝えよう」という項目がある。

・ごはんを たべるまえに 「いただきます」と いおう。 ・ものを かりたときは 「かしてくれて ありがとう」と いおう。 ・おやつを わけてもらったら 「ありがとう。ごちそうさま」と いおう。 ・てつだってもらったら 「たすけてくれて、ありがとう」と いおう。 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

人は、「自分の存在を認め、敬意をもって接してくれる人」に、自然と心を開く。

だからこそ、「ありがとう」を伝えられるかどうかは、単なる礼儀ではない。

人から大切にされる人になるための、小さくても大事な習慣なのである。