辻希美、“杉浦家の姉妹”18歳差2ショットに反響「お姉ちゃんと一緒で嬉しそう」「癒される」
【モデルプレス＝2026/05/19】タレントの辻希美が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女の希空（のあ）と次女の夢空（ゆめあ）ちゃんの2ショットを投稿し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「お姉ちゃんと一緒で嬉しそう」18歳差姉妹の2ショット
辻は「杉浦家の…姉妹」とコメントを添え、写真を投稿。加工で顔を隠した長女の希空と、歩行器の中でニッコリ笑う次女の夢空ちゃんの2ショットを披露した。希空は洗いざらしのような髪の毛にハローキティの髪留めをつけ、Tシャツを着たラフでリラックスした姿を見せている。
この投稿には「年齢差にキュン」「お姉ちゃんと一緒で嬉しそう」「可愛い2人組」「癒される」「仲良し姉妹」「どんなお話してるのかな」などと話題となっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「お姉ちゃんと一緒で嬉しそう」18歳差姉妹の2ショット
◆辻希美、“杉浦家の姉妹”公開
辻は「杉浦家の…姉妹」とコメントを添え、写真を投稿。加工で顔を隠した長女の希空と、歩行器の中でニッコリ笑う次女の夢空ちゃんの2ショットを披露した。希空は洗いざらしのような髪の毛にハローキティの髪留めをつけ、Tシャツを着たラフでリラックスした姿を見せている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「年齢差にキュン」「お姉ちゃんと一緒で嬉しそう」「可愛い2人組」「癒される」「仲良し姉妹」「どんなお話してるのかな」などと話題となっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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