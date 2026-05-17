「エンゼルス２−１５ドジャース」（１６日、アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）は、アナハイムでのエンゼルスとの交流戦に「１番・指名打者」で出場し、今季初の三塁打を含む４打数２安打２四球、１盗塁で同最多５打点をマークした。チームは４連勝とし、貯金を再び１０に戻してナ・リーグ西地区首位の座を堅守した。

青と赤の声援が渦巻くフィールドを縦横無尽に駆け抜けた。八回２死一、二塁の好機。大谷が内角低め、見逃せばボールになるチェンジアップを右翼線へ運び、一気に加速した。

打球はワンバウンドで防球ネットに当たった後、グラウンドに落ちる。大谷は内野への返球が乱れたのを見て三塁を蹴った。自身初のランニング本塁打かと思われたが、敵軍がチャレンジ権を行使し、裁定の結果、「三塁打と右翼失策」となった。

「僕は（打球がネットに）当たったかどうか分からなかったので、とりあえず全力で走った。結果的に良かった」と大谷。走って、走って、走りまくった試合。初回は四球で攻撃の足掛かりをつくり、先制ホームを踏んだ。三回は再び四球で出塁し、今季６盗塁目となる二盗を成功させた。

ド軍は１点リードの六回に６者連続四死球などで打者１０人５点の“猛攻”を見せたが、大谷はまさかの１人２アウト。その悔しさを晴らすかのように八回に三塁打を放ち、九回２死満塁の好機では走者一掃の右翼線二塁打。今季最多の５打点をたたき出し、チームの大勝に貢献した。

５月に入り極度の不振に陥った。疲労軽減のため１４日に今季初めて休養。打者復帰後は３安打すべてが長打。この日最後の打球は２０試合ぶりの時速１８０キロの弾丸ライナーだった。ロバーツ監督は大谷の積極果敢な走塁をたたえ「心身ともにリセットできたと思う。バットがよく振れている」と復調を確信する口ぶりだった。

古巣との交流戦に「２チームのファンの前でプレーできるのは僕にとって特別なこと」と大谷。次は豪快アーチで青と赤の声援に応えたい。