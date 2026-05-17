村上が17号…モンゴメリー＆バルガスらも一発

【MLB】Wソックス 8ー3 カブス（日本時間17日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で出場し、16＆17号を放って勝利に貢献した。2打席連発はメジャー移籍後初。過去3年続けて100敗以上を喫していたチームは今季大躍進を遂げている。地元の米識者は、成長を実感する“リスト”を公開し感慨に浸っていた。

村上は3-0で迎えた3回1死、右腕タイヨンの外角高めへのチェンジアップを捉えた。左中間スタンドへ飛び込む一発は、打球速度105マイル（約169.0キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、角度37度の一撃だった。さらに続く5回の第3打席は直球を捉え、バックスクリーン右へ17号を放った。

村上による2打席連発だけでなく、この日はホワイトソックス打線が爆発。初回はバルガスの先制3ランが飛び出し、16号後にはモンゴメリーも続いた。さらにベニンテンディにも一発が生まれ、計5本塁打を放った。

地元メディア「Sports Mockery」のマイク氏は試合後に自身のX（旧ツイッター）を更新。「彼らは2年足らずの間に、121敗というどん底からここまで這い上がった。信じがたいことだ」と驚きをもって綴り、1枚の画像を添えた。その画像は今季のチーム本塁打数ランキングで、ホワイトソックスは1位のヤンキースに3本差で、メジャー2位タイとなる64本塁打を記録していることを示していた。

本塁打王に浮上した村上（17本）だけでなく、モンゴメリーが13本、バルガス11本と、中軸のアーチが牽引。2024年にはメジャーワーストの121敗を喫したチームは、確実に、着実に変貌を遂げている。（Full-Count編集部）