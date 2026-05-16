最前線で製造すれば、補給線維持の負担は無し!?

2026年4月から5月にかけて、フィリピンで開催されている多国籍共同訓練「バリカタン26」で、アメリカ海兵隊の新たなドローンが姿を見せました。全長2m、翼幅2.1mの固定翼型ドローン「テンペスト」です。一見すると、ありふれた小型ドローンに見えますが、同機の核心は機体そのものよりも“製造方法”にあります。

【画像】これが移動式ドローン工場「xCELL」だ！

サンディエゴのスタートアップ企業、ファイアストーム・ラボが開発したテンペストは、モジュラー構造を採用し、偵察用途から体当たり（自爆）攻撃まで、複数の任務を実行することができます。本機の最大の特徴と言えるのが、製造・整備基盤「xCELL」です。コンテナ2本に収まる移動式の生産設備であり、比較的入手の容易な原材料をもとに、外部からの電力供給なしで独立してテンペストを製造することができます。つまり、補給に依存せず、現地でドローンの製造や修理、そして改造が可能なのです。

海兵隊が公開した写真には、4月下旬、ルソン島北部のカガヤン・ノース国際空港にて同隊が本機を運用する姿が収められています。海兵隊は、有事に中国軍の動きを牽制すべく、西太平洋の島嶼に小規模な部隊を分散・再配置する「遠征前進基地作戦（EABO）」を構想しています。この作戦構想では、分散し、長大化した補給線の維持が大きな課題となっていますが、「前線での製造」が一体となったテンペストは、ひとつの強力な回答と言えるかもしれません。