中道改革連合はきょう（15日）、党の再建に向けたクラウドファンディングを開始し、3時間あまりで目標金額の1000万円に到達しました。

中道改革連合 小川淳也 代表

「責任をもってお預かりをし、党再建、日本社会・国家の末永い繁栄、そして国民の安定した暮らしに貢献できるよう、改めて全力を尽くしたい」

2月の衆院選で大敗し財政難に陥っている中道改革連合は、きょう午前10時からクラウドファンディングを開始し、3時間あまりで目標金額の1000万円に到達しました。

小川代表は会見で支援者への感謝を述べつつ、集まった資金は落選者の支援や地域活動、党の広報体制など党の再建に充てていくと説明しました。

また、「国のため社会のための投資であるとご協力くださった方々に感じていただけるよう使わせていただく所存、決意だ」と話しました。

返礼品は、小川淳也代表と山本香苗代表代行の「御礼メッセージ画像」で、1万円を超える場合は両氏などのサインの入った「写真入りメッセージカードとお礼状」が送られるということです。

寄付は中道の公式HPからでき、12月31日まで募集が続けられます。