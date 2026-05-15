フィギュア紀平梨花、黒コーデで大人っぽく“大変身”…ツヤツヤのロングヘアも　ファン続々反響「とってもいい感じ」

紀平が大人っぽく変身した姿を公開した(C)Getty Images

フィギュアスケート女子の紀平梨花が自身のインスタグラムを更新し、最新のショットを2枚公開した。

紀平は昨年9月末にアイスダンスに挑戦することを発表。西山真瑚とカップルを結成した。昨年末の全日本選手権アイスダンスでは4位となった。

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そんな紀平はツヤツヤのロングヘアで、黒のカーディガンと黒デニムパンツのコーデで大人っぽい雰囲気を醸し出している。

これを見たファンからは「きゃわ」「あらっ梨花ちゃん とってもいい感じ」「めっちゃめちゃめちゃ可愛いですぅ〜」「とても綺麗」と、続々と反響が寄せられた。

紀平はミラノ・コルティナ五輪出場は逃したが、2030年の冬季オリンピックを目指し、活動している。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]