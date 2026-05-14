5月13日、神田うのがInstagramを更新し、自身の “薄毛治療” について明らかにした。

「神田さんは《AGAスキンクリニック銀座レディース院に行って来たよー》と明かし、《毛量多過ぎて梳いているのに、前だけが薄くてホント頭の毛量バランスは上手くいかないものですね…》と自身の苦悩を告白しました。

治療中の写真も載せており、前髪の生え際に機器を当てている様子や、注射されている様子もうかがえます。女性の薄毛は、なかなか打ち明けにくいものだと思いますが、こうした治療の様子を見せる姿勢には、驚きとともに共感の声が寄せられています」（芸能記者）

現在はタレント・モデル業以外に、プロデューサーや実業家としての顔も持つ神田。数々のヒット商品を生み出してきたが、その美容意識の高さはよく知られてきた。

「プロデュースする商品は美容関係のものも多いため、当然、最新の技術にも明るいでしょう。以前、自身がアンバサダーを務めた商品の会見に出席した際は、娘から日ごろの “異様な美へのこだわり” が明かされていました。

曰く、『外に出るときは1〜2mでも日傘をさしている』『移動中も時間がもったいないので、パックする』とのこと。今回の薄毛治療も、美しくありたいという彼女なりのこだわりなのでしょう」（同前）

実は、芸能界では女性タレントの薄毛治療は珍しくない。過去にも、治療を公言してきたタレントがいる。

「神田さんと同じく、美容意識の高さで知られる田中みな実さんも、かつて自身のラジオ番組で薄毛治療に通い始めたことを明かしています。

また、お笑い芸人・キンタロー。さんも、発毛治療を始めたといいます。キンタロー。さんについては、入れ込んでいた社交ダンスの影響で、髪の毛をガチガチに固めたことから抜け毛が増えたそうです」（同前）

男性が頼りがちなイメージの強い薄毛治療だが、美容感度の高い女性タレントたちの間では、もう常識なのかも。