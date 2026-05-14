深澤辰哉・岩本照・宮舘涼太“GALA組”のわちゃわちゃ全開メイキングに反響「可愛いの詰め合わせ」「何回見てもかわいい」

【動画】深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照の仲良しメイキング／「ブレないぜ！WAVE EYES」篇CM【写真】「WAVE乱視用」新ビジュアル

Snow Manの深澤辰哉、岩本照、宮舘涼太が、CMキャラクターを務めるWAVEコンタクトの公式Xにて、TVCM「ブレないぜ！WAVE EYES」篇のメイキング動画が公開された。

■深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照のわちゃわちゃがかわいいメイキング

TVCM「ブレないぜ！WAVE EYES」篇では、ハットを深く被ったブラックスーツ姿の3人が、ミュージカル調の音楽に合わせてダンスを披露する。

メイキングには、岩本が伸ばした腕に、顔が隠れてしまった深澤が「ちょっと、被ってます（笑）」とツッコんだり、宮舘のセリフに大笑いする3人、縦一列のフォーメーションの先頭に立った岩本が、すぐ後ろに立つ深澤にイタズラされているのか、「やだっ（笑）、近い～」と笑う様子など、楽しそうな撮影現場の風景が収められている。

他にも、アクションシーンやダンスシーンを練習する様子や、撮影を振り返る3人のインタビューも収録された。

SNSには「可愛いの詰め合わせ」「3人のわちゃわちゃ最高」「さすがのチームワーク」「3人の空気感好き」「見てるだけで視力上がる」「何回見てもかわいい」「GALA組さすがにかわいすぎる」など、ファンから多くの反響が寄せられている。

■動画：「ブレないぜ！WAVE EYES」篇CM

■写真：「WAVE乱視用」新ビジュアル