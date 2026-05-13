吉本新喜劇の大塚澪（れい）が１３日、都内で自身の著書「ゾンビメンタル〜どんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法〜」（東洋経済新報社刊）の合同取材会に新喜劇の先輩でもある小籔千豊と出席した。

本書は、大塚が約２０年間で培ってきた、どんなにヘコんでもすぐに復活する「ゾンビメンタル」を手に入れるメソッドを体系化した一冊。自身の経験を生かし、自分のメンタルを守りながらポジティブに自己成長へとつなげるヒントが多数盛り込まれている。

怒られるということがテーマの同書にちなんで、吉本新喜劇の大先輩・小籔から怒られたエピソードを聞かれると、「エロオペラという世界一難しいオペラを歌いながら、芝居ををやるというのを２０歳ぐらいの時にやっていたんですけれども、『そんなの今すぐやめろ』と怒っていただきました」と明かした。

小籔は「（エロオペラを）やろうとしていること自体は褒められることではあるんですが、自分で体を縛り出してそれを見るときに、面白いというふうに思われるよりも、女性的にもエロいなで見られることが多くなる」と説明。続けて「もし、エロオペラで売れた時にどこの番組に出てもエロいこと発注されて、きわどい水着も着せられてっていうふうになっていくぞ、と。その道筋をかまへんと思っているわけないなと思った」と後輩を思いやり、かけた言葉だったと明かした。

同書を「自己啓発本の中で一番簡単な自己啓発本」と大塚。日常生活から怒られることを恐れてしまう人に向けて「怒られることは仕方ないし、挑戦できない気持ちも仕方ないと受け入れた後にどうやって笑いに変化するか。自分の人間味の味の追加として面白い話を一つや二つ持っていた方がいい」と怒られるストレスを転嫁することの重要性を語った。