エンタメの新聖地へ！「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」内覧会レポ。メインのステージ＆気になる楽屋を覗いてきた
東京駅の目の前に、新たなエンターテインメントの拠点が誕生した。2026年5月1日、大規模複合施設「TOFROM YAESU TOWER(トフロム ヤエス タワー)」内に「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」がプレオープン。本施設は、八重洲地下街(ヤエチカ)や高速バスターミナルに直結し、都内のみならず全国各地からのアクセスも抜群という理想の立地だ。演劇公演を中心に、多様なエンターテインメントを発信する新たな文化の発信地として、早くも大きな注目を集めている。今回は、そんな期待の新劇場の内覧会に参加。観客席からの見やすさはもちろん、普段はなかなか見ることのできない「舞台裏」や「楽屋」までをレポートする。
【画像】客席は「段床式(だんしょうしき)」が採用され、後ろからでもステージが見やすい設計になっている 提供：東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス
■東京駅前に誕生！「東京建物 ぴあ シアター」
「東京建物 ぴあ シアター」は、「TOFROM YAESU TOWER」の3階から6階に位置する、東京駅前エリアでは極めて稀少な本格派劇場だ。最大の特徴は、このエリアの劇場として初めて「段床式(だんしょうしき)」を採用した点にある。段床式とは、後方の座席に向かって床に適切な段差を設けることで、客席に傾斜をつけた構造のことだ。これにより、なるべく視界を遮ることのないよう、 没入感の高い観劇環境を実現している。
客席数は約800席を確保しており、演者と観客が一体となれる濃密な空間が広がる。ストレートプレイやミュージカルといった演劇を中心に、その優れた視認性と音響設備を活かして、音楽ライブやビジネスセミナー、各種式典にまで対応できる柔軟性を備えている。
■気になる裏側をチェックしてきた！
内覧会では、客席だけでなく、通常は関係者以外立ち入り禁止となるステージ上や舞台裏の「楽屋」も公開された。ステージからの景色は圧巻で、最後列まで演者の視線が届くような一体感があった。ここに立つ演者やアーティストが、この場所からどのような景色を眺め、観客の拍手を浴びるのか。そんな「表現者側の視点」を体験できた。
また舞台裏には、出演者の憩いの場となる楽屋が計6部屋用意されている。内訳は、小楽屋3室、中楽屋1室、そして広々とした大楽屋2室だ。特筆すべきは、2つの大楽屋を連結して使用できる点である。これにより、出演人数の多い大型ミュージカルや、大がかりなアンサンブルを擁する演目にも柔軟に対応できる。清潔感あふれるモダンな空間は、本番を控えた役者たちが集中力を高めるのに最適な環境といえる。
さらに、裏側で一番目を引いたのは、劇場の舞台裏を支える大きな「搬入出エレベーター」。大規模な演劇セットや機材を運ぶこの機械は、普段目にするエレベーターとは比べ物にならないほど大きく、「舞台裏」ならではの存在感を圧倒的に示していた。
■セミナーや講演会でも使えるホール・会議室「東京建物 ぴあ カンファレンス」も同時オープン！
シアターとあわせて注目したいのが、5階・6階に位置する「東京建物 ぴあ カンファレンス」だ。ここは、ビジネスの最前線から地域の伝統行事まで、さまざま用途で利用できる多様な交流向けの場となっている。
メインとなる「TO YAESU HALL」は、広さ750平方メートル、天井高6.8メートルという圧倒的な開放感を持つ平土間空間だ。最大828席の収容が可能で、用途に合わせて3分割して利用できる柔軟性も備えている。展示会や大規模な式典、パーティーなど、東京駅前という一等地の利便性を最大限に活かしたイベントが期待できる。また、最大140席を収容する小ホール「FROM YAESU HALL」も併設されており、セミナーや講演会に最適な規模感となっている。
また、「季節」をテーマにした意匠が施された全10室の会議室も特徴的だった。四季折々の風物詩をイメージしたデザインが空間を彩り、一部の部屋は連結して使用することができるので、一つの大部屋の中で季節の移ろいを感じられるという、遊び心のある設計になっている。
東京駅直結という至便な立地に誕生した「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」。ビジネスパーソンが行き交う八重洲の街に、新たな感性と刺激をもたらす場所となるはずだ。2026年5月のプレオープンを経て、この場所からどのような物語と感動が発信されていくのか、その本格的な幕開けが今から待ち遠しい。
文＝栗原志穏
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■東京駅前に誕生！「東京建物 ぴあ シアター」
「東京建物 ぴあ シアター」は、「TOFROM YAESU TOWER」の3階から6階に位置する、東京駅前エリアでは極めて稀少な本格派劇場だ。最大の特徴は、このエリアの劇場として初めて「段床式(だんしょうしき)」を採用した点にある。段床式とは、後方の座席に向かって床に適切な段差を設けることで、客席に傾斜をつけた構造のことだ。これにより、なるべく視界を遮ることのないよう、 没入感の高い観劇環境を実現している。
客席数は約800席を確保しており、演者と観客が一体となれる濃密な空間が広がる。ストレートプレイやミュージカルといった演劇を中心に、その優れた視認性と音響設備を活かして、音楽ライブやビジネスセミナー、各種式典にまで対応できる柔軟性を備えている。
■気になる裏側をチェックしてきた！
内覧会では、客席だけでなく、通常は関係者以外立ち入り禁止となるステージ上や舞台裏の「楽屋」も公開された。ステージからの景色は圧巻で、最後列まで演者の視線が届くような一体感があった。ここに立つ演者やアーティストが、この場所からどのような景色を眺め、観客の拍手を浴びるのか。そんな「表現者側の視点」を体験できた。
また舞台裏には、出演者の憩いの場となる楽屋が計6部屋用意されている。内訳は、小楽屋3室、中楽屋1室、そして広々とした大楽屋2室だ。特筆すべきは、2つの大楽屋を連結して使用できる点である。これにより、出演人数の多い大型ミュージカルや、大がかりなアンサンブルを擁する演目にも柔軟に対応できる。清潔感あふれるモダンな空間は、本番を控えた役者たちが集中力を高めるのに最適な環境といえる。
さらに、裏側で一番目を引いたのは、劇場の舞台裏を支える大きな「搬入出エレベーター」。大規模な演劇セットや機材を運ぶこの機械は、普段目にするエレベーターとは比べ物にならないほど大きく、「舞台裏」ならではの存在感を圧倒的に示していた。
■セミナーや講演会でも使えるホール・会議室「東京建物 ぴあ カンファレンス」も同時オープン！
シアターとあわせて注目したいのが、5階・6階に位置する「東京建物 ぴあ カンファレンス」だ。ここは、ビジネスの最前線から地域の伝統行事まで、さまざま用途で利用できる多様な交流向けの場となっている。
メインとなる「TO YAESU HALL」は、広さ750平方メートル、天井高6.8メートルという圧倒的な開放感を持つ平土間空間だ。最大828席の収容が可能で、用途に合わせて3分割して利用できる柔軟性も備えている。展示会や大規模な式典、パーティーなど、東京駅前という一等地の利便性を最大限に活かしたイベントが期待できる。また、最大140席を収容する小ホール「FROM YAESU HALL」も併設されており、セミナーや講演会に最適な規模感となっている。
また、「季節」をテーマにした意匠が施された全10室の会議室も特徴的だった。四季折々の風物詩をイメージしたデザインが空間を彩り、一部の部屋は連結して使用することができるので、一つの大部屋の中で季節の移ろいを感じられるという、遊び心のある設計になっている。
東京駅直結という至便な立地に誕生した「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」。ビジネスパーソンが行き交う八重洲の街に、新たな感性と刺激をもたらす場所となるはずだ。2026年5月のプレオープンを経て、この場所からどのような物語と感動が発信されていくのか、その本格的な幕開けが今から待ち遠しい。
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。