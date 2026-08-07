Walkerplus
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「ヒェッ」押し込んでも入らない荷物…現役の郵便局員が体験した“開かないポスト”の生々しい恐怖【作者に聞く】
背筋も凍るような、おぞましい真実を知ることとなる!!【漫画】本編を読む郵便配達員たちは毎日、町の隅々まで郵便物を配達して回っている。そんな郵便…
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「こんなときに限って…！」トイレ中に荷物が届いたり、開封したら注文していない商品だったり…宅配便でのトラブルに涙＆爆笑【作者に聞く】
トイレに入っているときに宅配便が来たらどうする……？(1)【漫画】本編を読むトイレ中に荷物が届いたり、開封したら注文していない商品だったり。実…
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必要なのは「モテる努力？ありのまま？」真っ二つに割れる女子のアドバイス。“恋愛のリスク”を恐れる男の本音【作者に聞く】
なぜ恋人がいないのか1【漫画】本編を読む現代を生きるさまざまな女性の形を描いた、ヤチナツ(@11yc4)さんの漫画『20時過ぎの報告会』。疲れたときや…
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寿司屋の行列で恥ずかしい怒号。自分の親が周囲から冷ややかな目で見られる恐怖を描く『わたしの親が老害なんて』【作者に聞く】
「薄情な娘なんだろうか」【漫画】本編を読む→私の親が老害になった…絶望寿司屋で順番待ちをしている最中、カウンター席に人数の少ない客が優先的に…
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家族から「豚みてえにがっつくな！」と心無い言葉を浴びせられる→誰にも愛されない孤独感から過食に走ってしまう女子高生のリアル【作者に聞く】
食べているときだけ「満たされる」けれどそのあとの罪悪感が地獄に突き落とす【漫画】本編「付き合えなくていいのに」を読むサイコミで掲載中のイララ…
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＝LOVEとプロデューサー・指原莉乃の心温まるエピソード！「レコ大」作詩賞受賞のお祝いに、メンバーみんなで選んだプレゼントとは【著者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)のメンバー・大場花菜さん(@hana_oba)の書籍『はなコミ！〜となりにアイドル…
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理想の陰キャ君は線が「細い塩顔イケメン」だけど、現実にそんな男は存在するのか…？／ゐさん傑作選
【漫画】この漫画をはじめから読む高級レストランであえて無料の水を注文する男性や、箸をきちんと持てないのに食べ方のマナーをとやかくいう人など、…
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「亡くなった母に二度と会えないと言われたけど、それはうそ」だと叫ぶ少年。思わず泣けるその理由とは？／郵便屋が集めた奇談
【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出合った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回…
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彼女と迎える初めての朝。これからもずっと仲良くしたいと願っていたのに、現実は…？／恋愛経験ほぼゼロ！の僕がマッチングアプリで幸せを掴むまで
【漫画】本編を読む社会人になってからも彼女ができず、恋愛経験がないに等しい26歳の角野ブタ煮。結婚への憧れを抱き「めっちゃ恋してえ」とマッチン…
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【2026最新】東京駅「グランスタ」限定弁当売上TOP10を発表！芸能人御用達の特製カレーが3年連続1位に
東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」にて、年間を通して販売しているグランスタ東京限定商品を対象にした「東京駅限定弁当 2026 売上ランキン…
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8月10日はスヌーピーの誕生日！「スヌーピーミュージアム」はバースデー記念イベント＆グッズが目白押し
カリフォルニア州サンタローザにあるシュルツ美術館の、世界唯一の公式サテライト(分館)で、 スヌーピー が登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」…
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「こちらの商品、実は全てセットなんです」「えぇー!?」雑貨店ではたまに、テレビショッピング現象が起きる！／オムニウッチーさん傑作選
【漫画】この漫画をはじめから読む雑貨店で働くオムニウッチーさん。お店を訪れるお客さんや、職場の“あるある”、日常の出来事を漫画にしてSNSで発…
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6月新オープンの「劇安ワンダーランド ココトク！ふかや花園店」で衝撃の“劇安”体験!?コスパ超優秀な商品から、スタッフ注目の一品までイチオシをまとめて紹介
2026年6月にグランドオープンした「劇安ワンダーランド ココトク！ふかや花園店」。ここは「ベイシア」グループの新業態として誕生した、スーパーの枠…
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「私が面倒をみています」と近所にアピールするため、親の許可なく孫を勝手に連れまわす義母。外面が異常によすぎる彼女の裏の顔は…!?【作者インタビュー】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。…
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学生時代からずっと仲が良かったはずなのに…職場の不満と夫の自慢を繰り返す友人についていけない／ゆき蔵さん傑作選
【漫画】この漫画をはじめから読む「女社会の知られざる闇」や「アパレルあるある」など、実話をベースに描いたエピソードを漫画にしているゆき蔵さん…
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東京湾の最新レストランクルーズ船「海音(AMANE)」2027年デビュー！“大規模”のイメージから“ブティックホテル”な体験に進化
日本郵船は2026年11月に引退を迎える東京湾レストランクルーズ船「LADY CRYSTAL(レディ クリスタル)」の後継船として、新造船「AMANE(海音)」を発表。…
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「子供がほしい理由って、世間体でしょ？」夫の言葉に何も言い返すことができない妻…／『グラハム子さん傑作選』
【漫画】この漫画をはじめから読む親の過干渉に苦しんだ実体験をベースにした自伝的エッセイをはじめ、多くの人の共感や興味を集める漫画を描くグラハ…
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上司からの圧力と周囲の冷たい目に全てを投げ出すことも一瞬よぎるが、「ちゃんと生きて辞めよう」と思えたのは冷蔵庫の中のティラミス!?／残業ねこ
【漫画】この漫画をはじめから読む連日の残業は当たり前。昼飯は片手で食べられるラップ飯で、時には消費期限が切れたパンを食べることも…。そんな社…
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奇妙な乗客の正体は？昭和初期に都会で流行した“タクシーにまつわる都市伝説”が切ない／三ノ輪ブン子さん傑作選
【漫画】この漫画をはじめから読む短いストーリーの中で意表を突く展開の短編ホラーを得意とする三ノ輪ブン子さん。数々の作品の中から特に反響の大き…
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「セサミストリート」をCOIN PARKING DELIVERYが描く！「gelato pique」のスペシャルコレクションが登場
ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」が、「セサミストリート」とライフスタイルブランド「CPD HOOME(シーピーディー・ホーム)」を…