Walkerplus

寿司屋の行列で恥ずかしい怒号。自分の親が周囲から冷ややかな目で見られる恐怖を描く『わたしの親が老害なんて』【作者に聞く】

「薄情な娘なんだろうか」【漫画】本編を読む→私の親が老害になった…絶望寿司屋で順番待ちをしている最中、カウンター席に人数の少ない客が優先的に…