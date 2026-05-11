USJ、人気エリア運営終了 エルモ＆クッキーモンスターの“直筆メッセージ”に感動の声「14年間ありがとう」「涙が出る」
【モデルプレス＝2026/05/11】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは5月10日、公式Instagramを更新。同日をもって運営を終了した「セサミストリート・ファン・ワールド」への感謝をつづるとともに、人気キャラクターのエルモとクッキーモンスターによる直筆メッセージを公開した。
【写真】USJ、人気キャラクターの個性溢れる直筆メッセージ
公式SNSでは「オープンから本日まで多くの皆さまにご愛顧いただいたセサミストリート・ファン・ワールドは、本日クローズいたしました」と報告。「これまでたくさんの思い出を共にしてくださり、心よりありがとうございました」と感謝を伝え、「最終日の今日は、エルモとクッキーモンスターから心のこもったお手紙が届きましたので皆様にお届けいたします」と、エルモとクッキーモンスターの直筆メッセージを公開した。
エリアはクローズするものの、「これからも、セサミストリートのみんなとはずっと、ずっとつながっています。USJでこれからもセサミストリートのみんなと沢山の思い出を作ろうね」と呼びかけ、「ありがとう、かけがえのない宝物。未来もよろしくね」と結んだ。
投稿とあわせて元気いっぱいに描かれた直筆メッセージも公開。エルモが書いた直筆メッセージの下には、括弧書きで「（いつもありがとう！これからもいっしょだよ！）」「（みんなとあそんだじかんが、ハートのなかでキラキラしてるんだ！）」「（これからもよろしくね！）」と内容が記載されていた。
一方、クッキーモンスターは「バイバイじゃないぞ ボクはここにいるよ」と力強く宣言。「ボクのすべりだい、みんなたのしんでくれて、ありがとう！」と感謝し、「クッキーとおなじくらいキミのことだいすきだから これからもいっしょに、おもいでたくさんつくりたいな！」と伝えた。
SNS上では、この投稿に対し「14年間ありがとう」子供の成長を見守ってくれた場所でした」「エルモとクッキーの字が可愛すぎて涙が出る」「またどこかで会えますように」など、別れを惜しみつつも温かいメッセージへの感謝の声が相次いでいる。
「セサミストリート・ファン・ワールド」は、2012年3月16日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオープン以来、「ユニバーサル・ワンダーランド」エリア内にあったキッズ向けエリア。エルモやクッキーモンスターなどセサミストリートの仲間たちをテーマにしたキッズ向けエリアで、屋内型のアトラクションも充実していたことから、天候を問わず家族連れを中心に親しまれてきたが、2026年5月10日に14年の歴史に幕を閉じた。（modelpress編集部）
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◆「セサミストリート・ファン・ワールド」運営終了
公式SNSでは「オープンから本日まで多くの皆さまにご愛顧いただいたセサミストリート・ファン・ワールドは、本日クローズいたしました」と報告。「これまでたくさんの思い出を共にしてくださり、心よりありがとうございました」と感謝を伝え、「最終日の今日は、エルモとクッキーモンスターから心のこもったお手紙が届きましたので皆様にお届けいたします」と、エルモとクッキーモンスターの直筆メッセージを公開した。
◆エルモ＆クッキーモンスターの“個性溢れる”直筆メッセージ
投稿とあわせて元気いっぱいに描かれた直筆メッセージも公開。エルモが書いた直筆メッセージの下には、括弧書きで「（いつもありがとう！これからもいっしょだよ！）」「（みんなとあそんだじかんが、ハートのなかでキラキラしてるんだ！）」「（これからもよろしくね！）」と内容が記載されていた。
一方、クッキーモンスターは「バイバイじゃないぞ ボクはここにいるよ」と力強く宣言。「ボクのすべりだい、みんなたのしんでくれて、ありがとう！」と感謝し、「クッキーとおなじくらいキミのことだいすきだから これからもいっしょに、おもいでたくさんつくりたいな！」と伝えた。
SNS上では、この投稿に対し「14年間ありがとう」子供の成長を見守ってくれた場所でした」「エルモとクッキーの字が可愛すぎて涙が出る」「またどこかで会えますように」など、別れを惜しみつつも温かいメッセージへの感謝の声が相次いでいる。
◆USJ「セサミストリート・ファン・ワールド」
「セサミストリート・ファン・ワールド」は、2012年3月16日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオープン以来、「ユニバーサル・ワンダーランド」エリア内にあったキッズ向けエリア。エルモやクッキーモンスターなどセサミストリートの仲間たちをテーマにしたキッズ向けエリアで、屋内型のアトラクションも充実していたことから、天候を問わず家族連れを中心に親しまれてきたが、2026年5月10日に14年の歴史に幕を閉じた。（modelpress編集部）
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