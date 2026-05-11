【週刊プレイボーイ21号】 5月11日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円

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　集英社は「週刊プレイボーイ21号」を5月11日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。

　今週の週プレは、声優の井口裕香さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、澄田綾乃さん、蓬莱舞さんらのグラビアも掲載される。

【井口裕香さん】

（C）三宮幹史／集英社

【澄田綾乃さん】

【デジタル限定】澄田綾乃写真集「覗いてはいけない・・・」(C)前康輔／集英社

【すみぽん（高倉 菫）さん】

（C）熊谷直子／集英社

【デジタル限定】すみぽん（高倉菫）写真集「猫目。」（C）熊谷直子／集英社

【蓬莱 舞さん】

【デジタル限定】蓬莱舞写真集「もう無邪気ではいられない。」（C）宮本賢一／集英社

【日野未来さん】

【デジタル限定】日野未来写真集「太陽を追いかけて」(C)栗山秀作／集英社

【小柴あいりさん】

(C)横山マサト／集英社

【デジタル限定】小柴あいり写真集「プロローグ」(C)横山マサト／集英社

【西永彩奈さん】

(C)栗山秀作／集英社

【デジタル限定】西永彩奈写真集「THE LAST」(C)栗山秀作／集英社