【グラビア】声優界のグラビアクイーン・井口裕香さんが表紙＆巻頭グラビアに登場「週刊プレイボーイ21号」本日発売
【週刊プレイボーイ21号】 5月11日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円
【拡大画像へ】 【澄田綾乃さん】
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集英社は「週刊プレイボーイ21号」を5月11日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。
今週の週プレは、声優の井口裕香さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、澄田綾乃さん、蓬莱舞さんらのグラビアも掲載される。【井口裕香さん】
（C）三宮幹史／集英社
【デジタル限定】澄田綾乃写真集「覗いてはいけない・・・」(C)前康輔／集英社【すみぽん（高倉 菫）さん】
（C）熊谷直子／集英社
【デジタル限定】すみぽん（高倉菫）写真集「猫目。」（C）熊谷直子／集英社【蓬莱 舞さん】
【デジタル限定】蓬莱舞写真集「もう無邪気ではいられない。」（C）宮本賢一／集英社【日野未来さん】
【デジタル限定】日野未来写真集「太陽を追いかけて」(C)栗山秀作／集英社【小柴あいりさん】
(C)横山マサト／集英社
【デジタル限定】小柴あいり写真集「プロローグ」(C)横山マサト／集英社【西永彩奈さん】
(C)栗山秀作／集英社
【デジタル限定】西永彩奈写真集「THE LAST」(C)栗山秀作／集英社