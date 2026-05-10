自分の代わりに退職の意向を会社に伝えてもらう「退職代行業」。利用は増え続けていますが、業者の摘発を機に変化が。

【写真を見る】｢これが噂の退職代行か…｣ 新入社員が電話1本で 退職防止は500円の“豪華社食” 業者逮捕で業界に大変化も

平日のランチでにぎわうレストラン。A5ランクのローストビーフに…ジャマイカの郷土料理「ジャークチキン」。

「めちゃくちゃ美味しいです」

「本当にありがたい」

実はここ、ある会社の社員食堂なんです。

ローストビーフなどのランチは全て500円という破格の安さ。こんな福利厚生に踏み切ったきっかけは、退職代行への危機感でした。

「これが噂の退職代行か。うちにも来たかと」

（アメイズプラス 山本良磨社長）

「最初は『まさか』という感じ。これが噂の退職代行かと思って『うちにも来たか』という感じです」



名古屋市で健康器具の企画・開発を行っているアメイズプラス。



去年1月、突然電話がかかってきたと言います。

（山本社長）

「『勤められていた方がお話しできる状況ではないので、代わりにこちらでお手伝いをさせてもらう』と言われた」



入社間もない社員が退職代行業者を通じて、電話1本で辞めると通告してきたのです。



詳しい理由を聞くことも、説得もできないままやめられてしまい、会社のどこに問題があったのか悩んだ社長。そこで社員サービスを始めたといいます。

20人に1人が“代行”を利用 一般的な会社の辞め方に？

本人に代わって勤務先に退職を伝える「退職代行」。

珍しいビジネスから、今や離職者の20人に1人が利用する、“一般的な会社の辞め方”になっています。

（退職代行を利用した人）

「事務所への通達が遅くなっただけで罵倒されて、『もう辞めます』と言ったら、今度は休憩室に閉じ込められた。『帰せない』と言われて、椅子やテーブルを蹴っ飛ばしたり殴ったり、ヤクザみたいな脅し文句で言われた。次の日に、即動いてくれて辞めることができた。今はもう気持ちも体も楽で、仕事も落ち着いて行ける感じ」

（退職代行を利用した人）

「『お前は逃げるのか』『こんなもの受け取れるか』『何を考えているんだ』とか言われたり、やはり言い出しづらい環境だった。本当に感謝しかない。（前の）会社からの変な連絡も一切ないし、本当に一番安心した」



しかし、この退職代行業界に今大きな変化が。

弁護士しかできない交渉も… “グレー”なまま続いてきた実態

今年2月、大手退職代行業の経営者を逮捕。弁護士を斡旋し報酬を受け取った弁護士法違反の疑いです。



本来資格のない代行業は、本人の言葉を伝えるだけで、退職金や有給消化などについての交渉はできません。しかし、これがグレーなまま続いてきた実態があります。



そこにメスが入ったことで、企業側の対応にも変化が。

（東京商工リサーチ情報部 嶺澤博徳部長）

「退職代行から連絡があった場合、取り合わないというスタンスの企業が増えている」



事件を受けて今年4月、企業6425社が回答した東京商工リサーチの調査では、3割の企業が無資格の退職代行業は拒否するという回答。こうした中増えているのが、「弁護士による退職代行」です。

弁護士だからできる“退職代行”に需要も

全国65か所に拠点を持つ、大手弁護士法人アディーレ法律事務所。



この日入った相談は、今年4月に販売会社に就職したばかりの男性。電話で詳細を聞きます。

（アディーレ法律事務所 島田さくら弁護士）※依頼者の許可を得て撮影

「今回退職を考えた、きっかけや理由はありますか？」



（依頼者）

「仕事の内容が最初の説明とはだいぶ違っていて、自分でできない部分があるのかなと思って…」



（島田弁護士）

「いつ以降は出勤したくないとか、希望はありますか」



（依頼者）

「できればすぐにでも辞めたい」

この相談を受け、直ちに「代理人」として退職の意思を伝える「通知書」を作成し企業に送付。弁護士だからこそできる業務です。

男性は現在、退職に向けて手続きを進めています。

相談料は退職代行業者と同程度の額に

そして、次の依頼は…



（アディーレ法律事務所 岡島勇太弁護士）

「本日は退職代行に関するご相談で間違いないですか？」



（依頼者）

「はい。どうせやめるのであれば円満退社したいと思っている」

会社と揉めずに円満退社したいという相談。



（岡島弁護士）

「基本的に有給使えないこともないですし、給料払われないこともほぼないと思ってもらって構わないと思います。少なくとも交渉ができるのは、弁護士だけなんです」

この法律事務所では、2月にあった代行業者の摘発を機に依頼が1.7倍に急増。相談料は最安値で1万9800円と、退職代行業者と同じ程度の額に抑えることで依頼者の獲得に繋げています。



（島田さくら弁護士）

「民間業者のトラブル（逮捕･起訴）があったので、弁護士に交渉も含めて依頼したいという意向の人が来ている」

“レストラン並みの社員食堂” 退職代行が働き方改革にも…

社員の退職を防ぐために、会社から徒歩3分の場所にレストラン並みの社員食堂を作った名古屋の会社。シェフはイタリアで修行した料理人。正社員として雇用しました。



（アメイズプラス 山本社長）

「我々は運命共同体。一体感が生まれると思って、（シェフを）自社の雇用にしている」

ランチは、イタリアンを中心に毎日6種類のメニューを提供。



A5ランクのローストビーフを使ったランチ。社員価格は500円。



（社員）

「入社して1か月たっていなくて。めっちゃありがたいです」

「めちゃめちゃありがたいです。午後からも頑張ろうとなります」

（山本社長）

「社員の健康とかコミュニケーションの活性化という目的があったので、たくさん来てもらえるようにこだわってる。従業員と面談の時間を増やしたり、悩んでいることはないかというヒアリングの時間を多くとるように改善している。あれ以降（退職代行）はないです」

“異端のビジネス”だった退職代行業の定着。それは、企業が働きやすい環境を整えることにもつながっているようです。

CBCテレビ「newsX」2026年5月4日放送