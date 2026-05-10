aespaニンニン、圧巻スタイルのヘソ出し×マイクロミニ衣装に熱視線「くびれが美しすぎる」「完璧ボディ」
【モデルプレス＝2026/05/10】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が5月9日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しトップスとミニボトムの衣装ショットを公開した。
【写真】K-POP美女「芸術品みたい」マイクロミニで美脚スラリ
ニンニンは、ショートパンツのブラックコーディネートやショート丈トップスとナロースカートのセットアップコーディネートなどの衣装姿を複数枚投稿。胸下までのショート丈トップスと美しい脚を見せたマイクロミニのボトムのモノクロショットでは、引き締まったウエストを見せている。
この投稿に、ファンからは「クールビューティー」「完璧ボディ」「くびれが美しすぎる」「芸術品みたい」「どれもさすがの着こなし」「美しすぎて目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】K-POP美女「芸術品みたい」マイクロミニで美脚スラリ
◆ニンニン、美ボディ際立つヘソ出し×ミニボトムショット公開
ニンニンは、ショートパンツのブラックコーディネートやショート丈トップスとナロースカートのセットアップコーディネートなどの衣装姿を複数枚投稿。胸下までのショート丈トップスと美しい脚を見せたマイクロミニのボトムのモノクロショットでは、引き締まったウエストを見せている。
◆ニンニンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クールビューティー」「完璧ボディ」「くびれが美しすぎる」「芸術品みたい」「どれもさすがの着こなし」「美しすぎて目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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