59歳で10歳下の女性と初婚…結婚と同時に一人娘の父に 現在は孫2人のおじいちゃん
モト冬樹・武東由美夫妻が、12日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)モト冬樹、武東由美 ＝テレビ朝日提供
昨年、結婚15年を迎えたモトと武東。結婚当時は幸せな熟年婚と話題になり、モトが59歳で初婚、武東は49歳で再婚だったそう。結婚と同時にモトは一人娘の父になり、今では娘に子どもが生まれ、孫2人を溺愛しているという。
現在は愛犬2匹が暮らしの中心だそうで、最近の夫婦生活についても明かした。
また、近年は夫婦で保護犬の預かりボランティアの活動もしているそうで、譲渡会を開催するなど奮闘の日々だという。保護犬を飼い始めたことで預かりボランティアの活動を知り、夫婦共に協力して取り組むことの大切さについても話す。
(左から)モト冬樹、武東由美 ＝テレビ朝日提供
昨年、結婚15年を迎えたモトと武東。結婚当時は幸せな熟年婚と話題になり、モトが59歳で初婚、武東は49歳で再婚だったそう。結婚と同時にモトは一人娘の父になり、今では娘に子どもが生まれ、孫2人を溺愛しているという。
現在は愛犬2匹が暮らしの中心だそうで、最近の夫婦生活についても明かした。
また、近年は夫婦で保護犬の預かりボランティアの活動もしているそうで、譲渡会を開催するなど奮闘の日々だという。保護犬を飼い始めたことで預かりボランティアの活動を知り、夫婦共に協力して取り組むことの大切さについても話す。