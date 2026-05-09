歌手の浜崎あゆみ（47）をめぐって、「父親が見つかった？」と、ゴールデンウイーク明けにちょっとした騒動になっていたことにお気づきだっただろうか。

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5月7日、浜崎はインスタグラムに「父上のお店、（中略）本日グランドオープン」と“告知”しつつ、自撮りを含む写真を6枚投稿。うち5枚は日本料理店を紹介するもので、料理や店内の様子を写したもの。メッセージでは続けて「とっても素敵で父ちゃんらしいお店で安心、安心」と、新規開店の様子に安堵したと明かしている。実際、6枚のうち1枚には店主らしき壮年男性が料理をする姿が収められている。

この投稿には《これはビックリ！》といった反応のほか、ネットメディア複数社が、浜崎が自身の父の店を訪問したという論調で報道。しかし、これに対してXでは《父親って行方不明じゃなかったの？》と疑問を呈する声が広がった。浜崎に詳しい週刊誌芸能記者はこう説明する。

「浜崎さんは自身の父について、1998年に出演した単発ラジオ番組『浜崎あゆみのオールナイトニッポン』で、幼い頃に両親が離婚し、その後は父と全く交流がないことを明かしていました。その後、本人は『父が見つかった』といったアナウンスをしたことはありません。これらの状況を考えると、今回の『父』は日頃親しくしている知人男性と考えた方が自然です」

さらに前出の芸能記者いわく「実際、浜崎さんは元AAAの浦田直也さんのことを『弟』と呼んでいますし、元ピーチジョン社長の野口美佳さんのことも『ママ』と呼んでいますからね」とも。そう考えると、アナウンスがないまま「父上」「父ちゃん」と称している壮年男性も、血縁関係はないと見た方が無理がないのは確か。普段から疑似家族的な表現をする浜崎ならではの珍騒動だったようだ。

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