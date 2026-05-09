ブルワーズの怪物ミジオロウスキーが“異次元投球” １６６、１６６、１６６、１６６、１６６、１６６、１６６…先発投手の球速上位を独占
◆米大リーグ ブルワーズ―ヤンキース（８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）
ブルワーズのＪ・ミジオロウスキー投手（２４）が８日（日本時間９日）、本拠地・ヤンキース戦に先発し、６回２安打無失点１１奪三振と快投。身長２０１センチの怪物右腕が９５球の“異次元投球”を展開した。
初回、ジャッジに対して１０３・６マイル（約１６６・７キロ）を計測。この日は１０３・６マイルを３度、１０３・５マイル（約１６６・６キロ）を１度、１０３・３マイル（約１６６・２キロ）を２度計測。１０３マイル（約１６５・８キロ）以上を１０球もマークした。ジャッジと３度の対戦は右直、空振り三振、空振り三振と圧倒した。
ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、トラッキングが始まった２００８年以降、ポストシーズンも含めて先発投手が１０３マイル以上を計測したのは計３球しかなかった。だが、ミジオロウスキーは前回１日（同２日）の登板でも１球投げていた。１試合で９球以上を計測した唯一のリリーフ投手はＡ・チャップマン（現レッドソックス）だけで、それを４度達成したというが、メジャー２年目の怪物は新記録を達成したことになる。１０２マイル（約１６４・２キロ）以上を２２球以上投げたのも史上初だった。
先発投手の０８年以降（ポストシーズン含む）の球速ランキング上位１０人は以下の通り。
〈１〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・６マイル（約１６６・７キロ）
〈１〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・６マイル
〈１〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・６マイル
〈４〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・５マイル（約１６６・６キロ）
〈５〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・３マイル（約１６６・２キロ）
〈５〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・３マイル
〈７〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・２マイル（約１６６・１キロ）
〈７〉Ｊ・ヒックス（カージナルス） ２２年７月１２日 １０３・２マイル
〈９〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・１マイル（約１６５・９キロ）
〈９〉Ｊ・ヒックス（カージナルス） ２２年７月１２日 １０３・１マイル