◆米大リーグ ブルワーズ―ヤンキース（８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ブルワーズのＪ・ミジオロウスキー投手（２４）が８日（日本時間９日）、本拠地・ヤンキース戦に先発し、６回２安打無失点１１奪三振と快投。身長２０１センチの怪物右腕が９５球の“異次元投球”を展開した。

初回、ジャッジに対して１０３・６マイル（約１６６・７キロ）を計測。この日は１０３・６マイルを３度、１０３・５マイル（約１６６・６キロ）を１度、１０３・３マイル（約１６６・２キロ）を２度計測。１０３マイル（約１６５・８キロ）以上を１０球もマークした。ジャッジと３度の対戦は右直、空振り三振、空振り三振と圧倒した。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、トラッキングが始まった２００８年以降、ポストシーズンも含めて先発投手が１０３マイル以上を計測したのは計３球しかなかった。だが、ミジオロウスキーは前回１日（同２日）の登板でも１球投げていた。１試合で９球以上を計測した唯一のリリーフ投手はＡ・チャップマン（現レッドソックス）だけで、それを４度達成したというが、メジャー２年目の怪物は新記録を達成したことになる。１０２マイル（約１６４・２キロ）以上を２２球以上投げたのも史上初だった。

先発投手の０８年以降（ポストシーズン含む）の球速ランキング上位１０人は以下の通り。

〈１〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・６マイル（約１６６・７キロ）

〈１〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・６マイル

〈１〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・６マイル

〈４〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・５マイル（約１６６・６キロ）

〈５〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・３マイル（約１６６・２キロ）

〈５〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・３マイル

〈７〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・２マイル（約１６６・１キロ）

〈７〉Ｊ・ヒックス（カージナルス） ２２年７月１２日 １０３・２マイル

〈９〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ２６年５月８日 １０３・１マイル（約１６５・９キロ）

〈９〉Ｊ・ヒックス（カージナルス） ２２年７月１２日 １０３・１マイル