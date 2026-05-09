1987年体制以来39年ぶりの改憲は結局、実現しなかった。予想された破局だった。与野党間の対話と妥協が不在の中で推進された改憲だったからだ。共に民主党は最大野党との合意なしに改憲を進め、国民の力はフィリバスター（無制限討論）で対抗した。このように改憲が白紙になったのは政治の失踪を露呈するもう一つの事例となった。

禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長は8日午後、国会本会議が始まった直後、「6月3日の改憲国民投票実施のための手続きは今日（8日）で中断した」とし「国民の力が昨日、投票を無効化し、今日は無制限討論をするというので、これ以上は憲法改正案を上程しない」と述べた。6月3日の地方選挙と同時に改憲案の国民投票を行うためには10日までに国会の議決が必要だが、それが不可能になったのだ。

憲法改正案の可決には在籍国会議員の3分の2以上の賛成が必要だが、現在は286人のうち191人だ。国民の力（106人）の同意、少なくとも10人ほどの同意があってこそ可能となる。国民の力側は改憲案が与党側によって一方的に進められていると反発し、反対の党論を定めた状態だった。

現在、無所属で民主党出身の禹議長は20分間にわたり熱弁を振るい、国民の力を強く非難し。禹議長は、涙も見せながら「不法戒厳を夢見ることもできない改憲にフィリバスターまでかけ、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領と絶縁できないという疑念から逃れられると思うのか」と述べた。国民の力側は、前日にすでに投票不成立で改憲が白紙になったにもかかわらず、この日また採決に付そうとした禹議長を非難した。宋彦錫（ソン・オンソク）国民の力院内代表は「昨日の本会議に在籍議員の過半数が出席し、議決定足数を超えた。しかし賛成票が在籍議員の3分の2に達しなかった。明白に否決されたのであり、否決された改憲案を上程すること自体が一事不再理の原則に背く」とし「国会議長がこのように明白な違憲行為をし、交渉団体間の合意もなく一方的に本会議を開くが、国会議長が憲法も守らないのに憲法を改正することに何の意味があるのか」と主張した。

今回の改憲ドライブは地方選挙の日程に合わせて改憲国民投票を同時に進めようという禹議長の提案で推進された。しかし発議の過程から論議を呼んだ。国民の力が地方選挙時の改憲に反対する中、共に民主党など与野党の院内6党議員と禹議長を含む無所属6人の計187人の名義で先月3日に改憲案が発議された。改憲案には▼戒厳に対する国会の承認義務化および解除権の付与▼釜馬民主抗争、5・18民主化運動精神の憲法前文収録などの内容が含まれていた。与党側は国民の力が反対する内容ではないと主張したが、国民の力が同意したのではなかった。