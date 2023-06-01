Ｃ・ロナウドが世界限定20台の“超高級AMG”を購入！ 米メディアが特別仕様のスーパーカーをスクープ「世界で最も高価なＧクラスだ」
ポルトガルが誇る世界的スター、クリスティアーノ・ロナウドがまたも規格外の“愛車”を手に入れたようだ。アメリカの大手自動車メディア『autoblog』が、その驚きの詳細を伝えている。
同メディアによれば、41歳のストライカーは所属するアル・ナスル（サウジアラビア）のクラブカラーである黄色と青をまとった特注仕様のメルセデスAMG G63カブリオレを注文。「世界で最も高価なGクラス」とも紹介されており、その価格は132万ドル（約２億円）超。さらに世界限定20台のみという超希少モデルだという。
記事では、「アル・ナスルの象徴的な黄色と青で仕上げられ、特注のCR７シルプレートが付いたこの車は、納車準備が整っている」と紹介。ロナウド仕様の１台には、“CR７”の刻印も施されているようだ。
また、「クリスティアーノ・ロナウドは、静かに物事を進めるような男ではない」と伝え、その総額2500万ドル（約40億円）とも言われる豪華カーコレクションにも言及。900万ドル（約14億円）相当のブガッティ・チェントディエチを所有していることも紹介している。
今回のG63カブリオレは、ドバイの高級車ディーラー「Refined Marques」が手掛けた特別プロジェクトで、開発には18か月もかかったという。記事によれば、「世界で唯一のG63カブリオレの開発には18か月を要し、ドイツのF１およびスーパーカーエンジニアチームが改造を担当した」とのことだ。
さらに、「ルーフは走行中でも開閉可能」で、リアには観音開きドアを採用。20台すべてが異なるデザインになるという。
『autoblog』は、「132万ドルのこのG63カブリオレは、彼自身の選択だ」と強調。クラブカラーをまとった超高級車は、“世界最高の選手”らしい１台となったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界有数のスーパーカーがずらり！ Ｃ・ロナウドの「愛車コレクション」を一挙公開！
同メディアによれば、41歳のストライカーは所属するアル・ナスル（サウジアラビア）のクラブカラーである黄色と青をまとった特注仕様のメルセデスAMG G63カブリオレを注文。「世界で最も高価なGクラス」とも紹介されており、その価格は132万ドル（約２億円）超。さらに世界限定20台のみという超希少モデルだという。
また、「クリスティアーノ・ロナウドは、静かに物事を進めるような男ではない」と伝え、その総額2500万ドル（約40億円）とも言われる豪華カーコレクションにも言及。900万ドル（約14億円）相当のブガッティ・チェントディエチを所有していることも紹介している。
今回のG63カブリオレは、ドバイの高級車ディーラー「Refined Marques」が手掛けた特別プロジェクトで、開発には18か月もかかったという。記事によれば、「世界で唯一のG63カブリオレの開発には18か月を要し、ドイツのF１およびスーパーカーエンジニアチームが改造を担当した」とのことだ。
さらに、「ルーフは走行中でも開閉可能」で、リアには観音開きドアを採用。20台すべてが異なるデザインになるという。
『autoblog』は、「132万ドルのこのG63カブリオレは、彼自身の選択だ」と強調。クラブカラーをまとった超高級車は、“世界最高の選手”らしい１台となったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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