『AMG』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
世界最強4気筒ターボ「M139」が421馬力・500Nmを発揮するという
くるまのニュース
1.5Lターボ＋48Vハイブリッドで燃費はWLTCモード約20km/Lを達成
3基のアキシャルフラックスモーターで680馬力・0-100km/h加速3.0秒を実現
1.5リッター直列4気筒と48Vハイブリッドを搭載し燃費はWLTCモード約20kmを達成
全長5.3mの巨体ながら最小回転半径5.5mで取り回しの良さを実現している
高性能BEV専用プラットフォームを採用し、完全電動化を果たしている
WEB CARTOP
当初は高級BEVを目玉にしていたが、ハイパフォーマンスブランドを推し
最高出力660馬力、最大トルク650lb-ftという驚異的なスペックを実現
生産台数は世界限定12台とわずかなもので、すでにプロジェクトは進行中
AUTOCAR JAPAN
3日の取引終了後、抗体「ロカチンリマブ」の臨床試験中止を発表
みんかぶ
NYダウは47,739.32、NASDAQは23,545.90で反落した
マネクリ
電気自動車専用のアーキテクチャーに、4ドアのボディをかぶせたモデル
前2輪+後4輪の6輪車となっていることが驚きだと筆者は指摘
乗りものニュース
3代目にあたるモデルで、完全電気駆動化を果たしたEV専用仕様に進化