『ポケモン』センス抜群な一番くじ新登場！各地方3匹ぬいぐるみ・アクリル時計など用意
人気ゲーム『ポケットモンスター』の一番くじ『Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.1』が、5月30日より登場することが発表された。あわせて景品ラインナップが公開された。
【写真】絶対ほしい！各地方3匹のぬいぐるみ 『ポケモン』一番くじ全ての景品
A賞 30周年記念アクリル時計は、30周年を記念したアクリル時計。カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹がデザインされている。
B賞 ピカチュウ30周年記念プレートは、ピカチュウのシルエットがデザインされた30周年記念のプレート。
C賞 カントー地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ、D賞 ジョウト地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ、E賞 ホウエン地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ、F賞 シンオウ地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ。
G賞 30周年記念グラス、H賞 ハンドタオルは、カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方・ピカチュウがデザインされた全5種のハンドタオルで、中央にはキラッと光るモンスターボールのデザインがある。
I賞 ラバーコレクションは、ラバータイ3種とラバーコースター3種の全6種。J賞 30周年記念メタルチャームは、30周年を記念したメタルチャームで、長めのボールチェーンも付属しており、C〜F賞のぬいぐるみと合わせたり、バッグチャームとしても楽しめる。
ラストワン賞 ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみは、30周年を記念したピカチュウ（オスのすがた）のぬいぐるみで、30周年のロゴがデザインされたプレートを持っている。サイズは約50センチとなっている。
【写真】絶対ほしい！各地方3匹のぬいぐるみ 『ポケモン』一番くじ全ての景品
A賞 30周年記念アクリル時計は、30周年を記念したアクリル時計。カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹がデザインされている。
B賞 ピカチュウ30周年記念プレートは、ピカチュウのシルエットがデザインされた30周年記念のプレート。
G賞 30周年記念グラス、H賞 ハンドタオルは、カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方・ピカチュウがデザインされた全5種のハンドタオルで、中央にはキラッと光るモンスターボールのデザインがある。
I賞 ラバーコレクションは、ラバータイ3種とラバーコースター3種の全6種。J賞 30周年記念メタルチャームは、30周年を記念したメタルチャームで、長めのボールチェーンも付属しており、C〜F賞のぬいぐるみと合わせたり、バッグチャームとしても楽しめる。
ラストワン賞 ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみは、30周年を記念したピカチュウ（オスのすがた）のぬいぐるみで、30周年のロゴがデザインされたプレートを持っている。サイズは約50センチとなっている。
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