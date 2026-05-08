24年1月から新NISAがスタートして2年半。投資で大儲けしたという人がいる一方で、株はおろか新NISAにも怖くて手が出せない人も多い。

いったいどうすれば、インフレの脅威におびえずに投資で成功できるのか？

いま、『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』が『お金の大学』の両学長に絶賛されベストセラーとなっている。

今回は、「読むと人生が変わる」「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書！」と絶賛されている新時代の投資の古典『JUST KEEP BUYING』をライターの小川晶子氏に読み解いてもらった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

時間とともに増えるもの、減るもの

もっと自分のスキル、能力を高めたいと思いながら仕事に向き合っている人は多い。

フリーのライターである私も、その一人だ。

生産性を高め、収入も増やしていきたい。何より大事なのは「人的資本」。自分自身のスキル、知識、経験を増やしていくことこそ、豊かな人生に必要なことなのだ。

……そう思っていたのだが、世界的ベストセラー『JUST KEEP BUYING』を読んで、大事なことを見落としていたことに気づいた。

「人的資本は時間とともに減っていく」。

一体、どういうことだろう？

ポイントは「時間」

人的資本とは、自分がすでに持っている経済的な価値のことだ。

企業経営の視点からいえば、従業員が持つスキル、知識、経験、能力のことで、人件費を「コスト」として捉えるのではなく、「投資」として捉えた言い方である。

本書はパーソナルファイナンスの本なので、個人のお金の観点から「人的資本」を「あなたの技能、知識、時間の価値」と定義している。

ポイントは「時間」だ。

私たちはみんな、「時間」という価値を持っている。

時間を使って働くことで、お金を手に入れることができるのだ。

人生を通じて技能や知識は増えていくが、時間は減っていくので、結局、人的資本は時間の経過とともに減っていくことになる。

あなたの「現在価値」の計算法

自分の人的資本が具体的にいくらなのか知りたければ、今後の生涯収入に「割引率」をかけることで導き出せるという。

割引率とは、将来のお金の価値を現在の価値に換算する際の割合のこと。

年収500万円でこれから20年働く予定なら、生涯収入は1億円だ。

しかし「今すぐ1億円もらえる」のと「20年かけて1億円稼ぐ」のでは、価値が違う。

割引率を3％として、将来のお金を現在の価値に換算すると、約7400万円になる（本書の例に合わせて筆者が計算）。

とすると、現在7400万円を持っているなら、一生働かなくてもいい。

年利3％で運用すれば生涯年収と同じだけの額が手に入るからだ。

「人的資本減少」に対抗する唯一の手段

本書の著者ニック・マジューリ氏は「人的資本の減少に抗うための唯一の手段が投資だ」と述べる。

インパクトがあるのが、本書にある「図表15」だ。

40年間ずっと年収5万ドルを稼ぎ、収入の15％を投資して、年率6％のリターンを得た場合の例が視覚的に示されている。

人的資本が年々減っていくのに対し、金融資本が増えていくのがよくわかる。

スキルや知識を増やすばかりでなく、少しずつ金融資産も増やしていく。

この視点を持てるかどうかで、あなたの老後の人生は大きく変わる。

ガムシャラに働いてきた人ほど、投資への意識が疎かになり、老後になって後悔している人は多い。そうならないための指南書として、本書は唯一無二の存在となるだろう。

百年以上の信頼性の高いデータに裏打ちされたエピソードが満載なので、読んでいて納得感がある。

（本稿は、『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』に関する書き下ろし特別投稿です）